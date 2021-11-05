不只年輕人！ 長輩疫情期間整天掛網就為這

偏鄉長者過往因距離遙遠，下山就醫、復健不容易，近年國健署、原民會與科技平台WaCare合作，研發遠距智慧平台，讓長輩線上與醫療專家面對面，聽課、做運動以及個人醫療諮詢等，提供長輩有多元醫療照護，甚至成為全新數位社交場域，讓長輩每天早到晚「都掛網」。

「研發遠距智慧銀髮科技互動平台5D計畫成果發表會」今於張榮發基金會國際會議中心舉辦，國健署長吳昭軍說，透過數據（Data）、數位（Digital）、對話（Dialogue）、尊嚴（Dignity）及擴散（Diffusion）的5D理念，拉近距離突破偏鄉資源不足的問題，專家亦可免於路途遙遠及交通不便，直接在線上教學。

WaCare遠距健康延攬物理治療師、護理師、營養師及運動教練等15個領域專家，共同在線上設計失智預防、用藥安全、飲食控制、心肺有氧、伸展瑜珈、藝術治療等多元課程，讓長者及照顧者在家也能學習新知識，並獲得陪伴。

WaCare遠距健康執行長潘人豪表示，目前已有50多位專家提供1100多堂線上健康促進課程，全台有15個縣市、60多個社區據點在線上參與，截至今年10月參與人數多達3萬多人次，最高曾有單場500人同時在線。

潘人豪表示，線上平台致力促進民眾居家健康、協助照顧者建構照顧能力，整合多元專業醫療資源。疫情期間實體活動受限，而數位虛擬化空間不受影響，順利引進社區，長輩有任何健康問題，可線上諮詢專家，及早下山就醫。照服員亦可透過平台學習更多專業知識。

潘人豪指出，平台集結超過千位專家，包括醫師、護理師、營養師、職能治療師、心理師、聽力師等，提供遠距服務，也針對不同社區及文化，分析社區疾病樣態及健康需求，而設計個人化服務。

疫情期間，潘人豪發現，部分社區照服員專業背景不足，不了解長輩需求，長輩也不願意分享，因此線上增加「健康導師」，透過線上與長輩溝通互動，了解長輩需求並記錄，提供給照服員參考，協助引介長照資源等，這些服務過去僅在醫院、長照機構內，如今透過網路，擴及到各地社區內。