南投東埔溫泉季下周六揭幕 火把遊街泡湯感受原民熱情

為炒熱每年溫泉季的氛圍，南投縣信義鄉公所每年推出「玉山戀、東埔情活動」觀光知性之行，將於11月13日晚間更以鄉內希娜巴嵐國小合唱團及世界知名八部合音作為祈福儀式，為東埔溫泉季揭開序幕，適逢東埔國小校舍整建，動場地移至東埔停車場，並在森巴鼓隊引導下踩街熱身，引導嘉賓及民眾穿浴衣、持火把繞行東埔大街。

信義鄉公所指出，東埔是八通關古道的起點，更是一處以溫泉與山巒美景而著名的布農族部落，位於陳有蘭溪畔、八通關古道起點。溫泉水屬於弱鹼性碳酸泉，酸鹼值7.7，溫度約為攝氏48度，號稱是來自玉山最純淨的水，水質透明純淨，終年不竭，具有清除疲勞、促進健康等效用，每年吸引不少遊客前來泡湯。

2021「玉山戀、東埔情」南投東埔溫泉季，配合南投玩很大歡樂購活動，今年自11月13日起至12月5日止，特別加碼延長為1個月，今年開幕晚間重頭戲，仍由東埔國小森巴鼓隊、蒂卡森巴舞蹈團等表演團隊為踩街熱身，更帶入劇場、火舞及管絃樂等各類型表演藝術元素，帶給大家藝文氣息的演出形態，並持火把繞行東埔大街，蜿蜒宛若火龍，是地方一大盛事。