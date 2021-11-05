疫情加速偏鄉長輩失能 照服員騎機車送電視救急

國內今年發生COVID-19本土疫情，眼看長輩窩在家中，身體機能快速衰退，阿里山來吉部落照服員騎著機車，把一部部電視搬進長輩家中，由專業師資透過視訊帶領長輩活動。

今年國內發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，各行各業為拚防疫紛紛提高防疫層級，許多服務長輩的社區關懷據點也被迫關閉，老人家悶在家中足不出戶，身體功能逐漸衰退。

衛生福利部國民健康署今年首度試辦「遠距智慧銀髮科技互動平台」計畫，由14縣市、62處關懷據點參與，透過視訊提供偏鄉長者健康促進、延緩失能、營養等課程。

位於阿里山的來吉部落，從市區上山得經過蜿蜒山路，光是單趟車程就耗時2小時，許多講師一下車就先去廁所吐一輪才能上課。

來吉照顧服務員陳筱彤說，當地社區關懷據點主要服務當地21名長輩，在疫情期間長輩缺少夥伴，整天躺在床上，明顯感受到長輩精神、身體狀況都變差，血壓及血糖狀況也沒有以往控制得好。

陳筱彤指出，為了鼓勵長輩在家中也能透過電視螢幕做做運動，她騎機車扛著一部部大電視到長輩家，透過國健署的計畫，把專業師資帶進長輩家中。

弘道老人基金會憶智樂活之家個案管理員蔡沛穎也分享他們在疫情期間鼓勵長輩運動的妙招，以Line群組的方式號召長輩孫女、外籍看護替長輩加入，並由社區關懷據點工作人員化身直播主，以視訊方式帶長輩動一動。

國健署社區健康組組長羅素英表示，國內許多偏鄉、離島、原住民部落的社區關懷據點負責照顧長者健康，透過運動等相關課程延緩失能、預防失智，但這些地區往來市區都要數小時，尋找師資原本就不容易，遇到疫情更是難上加難。

羅素英說，國健署今年首度利用視訊平台，把健康促進資源、專業師資放進偏鄉及部落，2小時的延緩失智、失能課程最多同時有400人同時上線，5月至8月累計有超過3萬人次參與。