台南婦C肝困擾多年 2次口服抗病毒藥奏效

醫師指出，台南1名65歲婦人3年接受C肝口服抗病毒藥物治療失敗，但無力購新藥，健保今年開放第2次口服藥物治療後，改用新藥物病情轉好，可供全台有類似遭遇1500多名病患參考。

奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋今天在院內衛教宣導會中表示，這名病患因慢性C型肝炎合併肝硬化已久，5年前在奇美接受肝臟移植手術，由於當時沒有新型口服C肝抗病毒藥物，導致C肝病毒量居高不下。

楊畯棋指出，C肝全口服新藥自2017年1月底開始納入健保給付，病患於2019年接受C肝口服藥物治療，但服藥3個月後仍無法將體內病毒清除乾淨，研判病患屬於少數（不到3%）使用抗病毒藥治療失敗族群。這名病患近2年來體內C肝病毒量竄升，還曾因猛爆性肝炎住院。

他說，健保在今年開放先前C型肝炎口服治療失敗病患可第2次口服抗病毒藥物治療後，對於曾口服藥物治療失敗的病人來說有如及時雨，這名病患在9月開始服用最新口服抗病毒藥物後，至今肝指數都在正常範圍內，並持續追蹤體內病毒數量是否清除乾淨。

楊畯棋表示，過去台灣的C肝治療有許多限制，包括傳統干擾素治療效果不佳、病人普遍自知率不足、害怕藥物副作用等，導致治療進度較緩慢，但在新型口服藥物納入健保給付後，因藥物治療有效，且幾乎沒有併發症，療程也縮短到2至3個月，治療成功率可達約98%。

他說，截至2019年底相關統計顯示，全台約有1500多人接受1次口服抗病毒藥物治療失敗，但礙於健保規定這些病患過去只能選擇等待或自費新台幣30萬元購買藥物，現在健保開放可第2次接受治療機會，呼籲有相關治療需求者可到醫院接受醫師評估。