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台北國際旅展登場！蔡英文：讓世界看見疫情下，台灣仍充滿生機

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
全台最大旅展「2021 ITF台北國際旅展」今（5）日於南港展覽館登場，總統蔡英文領隊揭幕。記者吳致碩／攝影
全台最大旅展「2021 ITF台北國際旅展」今（5）日於南港展覽館登場，總統蔡英文領隊揭幕。記者吳致碩／攝影

全台最大旅展「2021 ITF台北國際旅展」今（5）日於南港展覽館登場，總統蔡英文出席開幕致詞表示，這場旅展讓世界看見台灣在疫情下，依然充滿生機，她也推薦台灣獨一無二的體驗旅遊，「上周帶國際媒體團到萬華，他們非常喜歡，龍山寺還登上CNN報導」，並鼓勵業者「再撐一下，就會迎來春暖花開的日子」。

ITF台北國際旅展今年邁入第35年、第29屆，主辦單位台灣觀光協會以「加倍奉還、力挺觀光」為主題，共有超過30個政府單位、40個國家地區、30個中央部會和地方政府，以及飯店、民宿、旅行業者參展。今年ITF規模較往年縮減，旅行社與飯店參展率也下滑，但各家舉辦的線上旅展多已提前開展，表現較去年亮眼。

蔡英文致詞時表示，現在國內疫情較為穩定，逐步進入振興階段，希望這4天展期作為啟動契機，為觀光業者注入新的能量。她也邀請全國民眾一起來看展消費，把握機會搭配五倍券及部會推出的加碼券，共同振興國內旅遊。蔡英文說，今年ITF有超過40個國家參展，超過30國使節代表蒞臨現場，顯示各國已經逐漸恢復對海外的行銷宣傳，希望透過這場旅展，促成更多國際交流。

台灣觀光協會會長葉菊蘭指出，這兩年疫情重創台灣觀光產業，據統計顯示，全球旅遊人次從14.6億人次掉到剩4億人次，觀光損失超過4.5兆美元，造成超過6,200萬人失業，並推測觀光產業要到2024年才會恢復至2019年的景況。「今天能在這裡辦展，相當不容易」；她認為，台灣疫苗覆蓋率已超過7成，相信政府相關單位已在研擬如何開放國境，「大家再撐一會，應該很快就有好成果」。

交通部長王國材強調，疫情趨緩、國旅正夯，這時候辦旅展正是時候，目前先振興國旅、擴大內需，再迎接觀光客。王國材說，目前各國家風景區管理處正在規畫觀光圈，前瞻計畫中也將於今、明年規劃6個魅力景點，除了推動國旅，未來也能提供國際旅客更多元的選擇。

開幕典禮結束後，總統一行人走訪各展區，其中，日本館透過電視牆與日本各地觀光單位打招呼，展現友好熱情。

總統蔡英文一行人抵日本館，受到電視牆上各地觀光單位熱烈歡迎。記者吳致碩／攝影
總統蔡英文一行人抵日本館，受到電視牆上各地觀光單位熱烈歡迎。記者吳致碩／攝影
總統蔡英文致詞時表示，現在國內疫情較為穩定，逐步進入振興階段，希望這4天展期作為啟動契機，為觀光業者注入新的能量。記者吳致碩／攝影
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ITF開展，住宿券、餐券仍是搶便宜的主要標的。記者吳致碩／攝影
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旅展 疫情

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