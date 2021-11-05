快訊

加碼券抽籤結果全出爐 連槓28次最悲慘號碼是他

台北熊好券終於抽籤 11幸運兒5張票券全中現賺3000

嘉義縣秋冬首次橘色空汙警報 環保局啟動防汙應變

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣環保局啟動防汙應變，通報各汙染源採取應變措施，加強洗掃街、汙染管制，民眾防護宣導。圖／嘉縣環保局提供
嘉縣環保局啟動防汙應變，通報各汙染源採取應變措施，加強洗掃街、汙染管制，民眾防護宣導。圖／嘉縣環保局提供

秋冬空品不良季節，今天吹東南風，西半部位在背風側，擴散條件稍差，雲嘉南普遍出現橘色提醒等級，嘉義縣上午11點，新港與朴子測站橘色警示「對敏感族群不健康」等級，環保局啟動防汙應變，通報各汙染源採取應變措施，加強洗掃街、汙染管制，民眾防護宣導。

清晨天空一片灰濛濛，空氣品質不佳，民眾上班戴緊口罩；環保局說，早上環境風場東南風，受地形影響雲嘉南以北擴散條件較差，易有汙染物累積，上午11點，新港與朴子測站橘色警示，對敏感族群不健康。

環保局立即通報轄區內符合排放量規模前10大公私場所，要求執行自主減產、降載及檢視是否有異常；檢查CEMS監測數據是否有異常；露天燃燒加強巡查新港及朴子測站周遭，無發現露天燃燒行為。

通知前20大營建工程，執行抑制揚塵作業；執行車輛巡查、反怠速稽查及車牌辨識稽查；透過廣播電台宣導民眾空氣品質現況以及防護措施；鄉鎮市公所利用LED跑馬燈，通知民眾防護措施。

嘉縣環保局啟動防汙應變，通報各汙染源採取應變措施，執行車輛巡查、反怠速稽查及車牌辨識稽查。圖／嘉縣環保局提供
嘉縣環保局啟動防汙應變，通報各汙染源採取應變措施，執行車輛巡查、反怠速稽查及車牌辨識稽查。圖／嘉縣環保局提供

朴子 空氣品質 口罩

延伸閱讀

灰濛濛！彰化空品紅色警戒 預計下周一才改善

台中市環保局挖出垃圾山 議員籲加強國有地管理清查

嘉縣議員涉毆打環保人員起訴 涉案地疑埋醫療廢棄物

嘉縣議員涉毆打環保局人員 辯「不知是公務員」仍起訴

相關新聞

飼料進口狀況掌握中 農委會：至少年底前不缺貨

養豬團體發文請農委會釋出搗碎糙米給畜禽飼養戶，以穩定飼料原料供貨來源穩定，同時平抑飼料原料生產成本；農委會表示，可釋出的...

空品不良來了！ 台南一片橘逼近紅色警示

秋冬是空品不良季，今日吹東南風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，雲嘉南已普遍出現橘色提醒等級，部分甚至紅色警示等級，其中...

「勝利車牌」8日起開放競標 這次還將出現「VVV-6688」

帶你邁向勝利，「勝利車牌」VVV代碼開放競標。交通部公路總局台北市區監理所宣布，11月8日至10日辦理自用小客車VVV代...

今回溫30度！下周入秋最強冷空氣下探12度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天轉東南風，天氣回暖，西半部皆為晴時多雲，白天...

嘉義縣秋冬首次橘色空汙警報 環保局啟動防汙應變

秋冬空品不良季節，今天吹東南風，西半部位在背風側，擴散條件稍差，雲嘉南普遍出現橘色提醒等級，嘉義縣上午11點，新港與朴子...

民代修法防堵共享運具成酒駕破口 交通部樂觀其成

國民黨立委洪孟楷、台北市議員徐弘庭今天表示，現在有酒駕慣犯會用共享汽機車制度駕車，無形中變成另一個禍源，將修法要求業者要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。