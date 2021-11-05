嘉義縣秋冬首次橘色空汙警報 環保局啟動防汙應變

秋冬空品不良季節，今天吹東南風，西半部位在背風側，擴散條件稍差，雲嘉南普遍出現橘色提醒等級，嘉義縣上午11點，新港與朴子測站橘色警示「對敏感族群不健康」等級，環保局啟動防汙應變，通報各汙染源採取應變措施，加強洗掃街、汙染管制，民眾防護宣導。

清晨天空一片灰濛濛，空氣品質不佳，民眾上班戴緊口罩；環保局說，早上環境風場東南風，受地形影響雲嘉南以北擴散條件較差，易有汙染物累積，上午11點，新港與朴子測站橘色警示，對敏感族群不健康。

環保局立即通報轄區內符合排放量規模前10大公私場所，要求執行自主減產、降載及檢視是否有異常；檢查CEMS監測數據是否有異常；露天燃燒加強巡查新港及朴子測站周遭，無發現露天燃燒行為。