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飼料進口狀況掌握中 農委會：至少年底前不缺貨

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
飼料價格高，畜牧業者壓力大。本報資料照片
飼料價格高，畜牧業者壓力大。本報資料照片

養豬團體發文請農委會釋出搗碎糙米給畜禽飼養戶，以穩定飼料原料供貨來源穩定，同時平抑飼料原料生產成本；農委會表示，可釋出的碾碎糙米數量不多，進口的玉米粒數量、船期，農委會都在掌握中，至少年底前不缺貨。

根據中央畜產會資料顯示，目前進口玉米粒每公斤11.35元、黃豆粉15.7元。

農委會副主委黃金城表示，飼料從今年初就開始上揚，一直維持這價位，並非在最高點，已經維持很長一段時間的高價；至於碾碎糙米農糧署每年都有一定的數量拍賣，但這些能作為飼料的米數量並不多，數量無法期待，對畜牧業者來說，要以碾碎糙米替代，能替代的量非常少。

黃金城表示，農委會已經掌握到明年2月進口玉米粒的數量以及船期，至少到年底，進口玉米量都不會缺；飼料價格高漲主要是因為運輸成本高，以及原本的產地物價上揚，因此墊高了售價，並非供應不足，只是價位高、因此墊高了飼養成本，根據農委會推估，和去年的飼料低點相比，平均飼養的飼料成本約多一成，但這非最近才漲上來。

他表示，玉米99%以上都是靠進口，玉米供應源分散並不缺，但因為受到船運費用高漲與產地價位提升影響，這是國際物價的問題，進口沒有稅金，也無法用關稅的方式去平衡，官方並無法改變什麼。

黃金城表示，國內一個月最少需要接近35到40萬公噸玉米，量是充足的，只是採購價位比較高一點。做生意原料價格總是有高有低，畜牧業者總不能連續多年都享受低價位的進口飼料，現在受到國際原物料的影響，價格有高低起伏，原本就是正常的。

農委會 農糧署

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