飼料貴畜牧業生產成本壓力大 建請農委會釋出搗碎糙米

飼料價格居高不下，對國內畜牧業者造成壓力生產，日前養豬團體發文請農委會釋出搗碎糙米給畜禽飼養戶，以穩定飼料原料供貨來源穩定，同時平抑飼料原料生產成本。

農委會副主委黃金城表示，可作為飼料的米定期都有釋出，也掌握都掌握進口飼料玉米的數量以及船期，到明年2月供貨無虞，但價格不會太便宜；飼料有長有跌、生產成本有多有少，並無一定。

根據中央畜產會統計，目前進口玉米粒每公斤11.35元、黃豆粉15.7元。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，2020 受新冠肺炎影響全球貨運量驟降、運費飆漲，進口商根本划不來，這很直接的解釋了為什麼我國進口豬肉量會減少10%以上的真正原因。

洪健鈞表示，國內養豬也日益辛苦，船期沒準時到，飼料廠也擔心後面沒貨囤貨，末端自配戶的養豬業者更心慌，外界說船期正常、供貨無虞，但實際上光是玉米粒價格，已經好幾天沒有報價了。

根據國內養豬團體豬聯社的公文顯示，玉米粒109年月均量36.1萬公噸；110年1到9月平均到貨量為36萬公噸，110年10至12月散裝船月均量約為33.6萬公噸，若要維持36萬公噸月均量，每月2.4萬公噸差額，需用貨櫃填其不足。