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飼料貴畜牧業生產成本壓力大 建請農委會釋出搗碎糙米
飼料價格居高不下，對國內畜牧業者造成壓力生產，日前養豬團體發文請農委會釋出搗碎糙米給畜禽飼養戶，以穩定飼料原料供貨來源穩定，同時平抑飼料原料生產成本。
農委會副主委黃金城表示，可作為飼料的米定期都有釋出，也掌握都掌握進口飼料玉米的數量以及船期，到明年2月供貨無虞，但價格不會太便宜；飼料有長有跌、生產成本有多有少，並無一定。
根據中央畜產會統計，目前進口玉米粒每公斤11.35元、黃豆粉15.7元。
雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，2020 受新冠肺炎影響全球貨運量驟降、運費飆漲，進口商根本划不來，這很直接的解釋了為什麼我國進口豬肉量會減少10%以上的真正原因。
洪健鈞表示，國內養豬也日益辛苦，船期沒準時到，飼料廠也擔心後面沒貨囤貨，末端自配戶的養豬業者更心慌，外界說船期正常、供貨無虞，但實際上光是玉米粒價格，已經好幾天沒有報價了。
根據國內養豬團體豬聯社的公文顯示，玉米粒109年月均量36.1萬公噸；110年1到9月平均到貨量為36萬公噸，110年10至12月散裝船月均量約為33.6萬公噸，若要維持36萬公噸月均量，每月2.4萬公噸差額，需用貨櫃填其不足。
公文中也提及，民國111年1月預估進口量為30萬公噸，正值農曆年前飼料預存備貨期間，需求大於供給，進口商以貨櫃進口不穩定和未來供給有缺口為由開始囤貨或限量販售，造成養豬業者恐慌，飼料玉米現貨價格飆漲，因此請農委會釋出搗碎糙米，穩定飼料原料供貨來源穩定，也平抑飼料原料生產成本。
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