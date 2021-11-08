不只外送美食！foodpanda外送天菜年曆超養眼必收藏

撰文 / 筱晴

疫情以來習慣外送點餐搞定一日三餐的民眾越來越多，如果送餐來的外送夥伴顏值高，更是讓人用餐心情變很好。foodpanda聽到全台女性用戶的心聲，特別推出「2022 外送天菜年曆」，從全台外送夥伴中嚴選 12 名「外送天菜」拍攝養眼帥照，讓幸福美食和養眼天菜一起外送到府、撫慰消費者的心。

foodpanda嚴選 12 名「外送天菜」拍攝養眼帥照。 圖／foodpanda 提供
foodpanda嚴選 12 名「外送天菜」拍攝養眼帥照。 圖／foodpanda 提供

票選出的foodpanda「外送天菜」各個擁有斜槓多元身分，包含電視記者、型男廚師、健身教練等。其中，1月顏值擔當的CJB認為，要成為一個優秀的外送夥伴一定要具備「陽光、正面」的個人特質，顧客看到也會很開心。而4月顏值擔當的Way則表示，擔任外送夥伴一定要有責任感，才能讓顧客感到安心，拿到餐的時候也會吃得放心也吃得開心。而其他月份的外送天菜們也都在年曆中一展高顏值、巧克力腹肌，甚至大秀甜不償人的撩妹語錄。

「外送天菜」各個擁有斜槓多元身分，包含電視記者、型男廚師、健身教練等。 圖／foodpanda 提供
「外送天菜」各個擁有斜槓多元身分，包含電視記者、型男廚師、健身教練等。 圖／foodpanda 提供

根據「噓星聞」街頭民調，發現許多民眾都頻繁使用foodpanda，每週約1～5次，上班族中午不想花時間出門吃午餐、下班回家想來點宵夜、顧小孩沒有時間分身出門都會使用foodpanda將想要吃的美食送到家。如果剛好是外送天菜送餐到家，更會覺得食物變得特別美味、心情特別好，甚至有可能會給加倍小費。

要如何擁有「2022 外送天菜年曆」呢？自11月11日起於foopandamart熊貓超市下單，點選【#外送天菜年曆】商品，即可以11元加價購，2022foopanda外送天菜年曆喔!輕鬆享受與天菜一起用餐的好心情。

11月11日起於foopandamart熊貓超市下單，即可以11元加價購，擁有2022 外送天菜年曆。 圖／foodpanda 提供
11月11日起於foopandamart熊貓超市下單，即可以11元加價購，擁有2022 外送天菜年曆。 圖／foodpanda 提供

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