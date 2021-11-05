下周大降溫恐達冷氣團等級 鄭明典提醒南部人要注意了

下周一起冷空氣將襲台，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，南北的冷不一樣。

鄭明典在臉書PO出台南市安平區的未來一周溫度曲線圖，圖表顯示，11月11日下周四白天的低溫下探17度。

他說，他們和公衛學者的分析發現，南部低溫降到17度以下，健保紀錄的就診人次就會有顯著變化，提醒南部早起的民眾注意。

氣象局說，明天、周日鋒面通過，台灣附近再度轉為東北風環境，由於鋒面結構較差，東北風也較弱，主要的雨區仍在迎風面的北部及東半部，降雨不會太多，其他地區大多為多雲到晴，中部偶有零星降雨，午後南部山區有零星短暫陣雨；溫度影響不大，只有北台灣雲量增多，高溫略降。

明天至周日清晨馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。

氣象局說，下周一、下周二入秋以來最涼、最冷的空氣南下，強度介於東北季風及大陸冷氣團間，中部以北、東北部、東部明顯轉涼，其他地方早晚也較涼；華南雲雨區東移，除北部及東半部仍有降雨外，中部地區及南部山區也有局部、零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周三、下周四東北季風或大陸冷氣團影響，天氣型態由濕冷轉為乾冷，中部以北、東北部及東部整天偏涼、偏冷，其他地方早晚也較冷；北部、東半部地區及中部山區的降雨將逐漸減少，剩下東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。

12日、13日東北季風或大陸冷氣團影響，早晚較涼冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；14日東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。