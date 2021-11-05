石門水庫薑母島有路通北橫 方便住家不建議觀光客開車

石門水庫薑母島住民去年底到今年上半年，因為水庫遭逢嚴重乾旱水位下降，島上連外的水上交通渡船無法直接靠岸，出入困難，經過市議員陳治文、立委趙正宇和市政府原民局協調中央、地方相關單位，決定從薑母島山坡地開闢1條能通行轎車的陸路。

原住民族行政局表示，薑母島新開闢的路上道路在市政府同意下動用災害準備金，今年9月已經完工，最近完成驗收，下週再邀集相關單位會勘後就交由區公所管理。

薑母島新開的道路全長超過1公里，原民局指出，開路的目的就是方便到上住家進出，除了過去依賴渡輪進出，一旦遇上石門水庫枯水期，水位下降到船筏發無法直接靠近碼頭的程度，或者遇到天候不佳，民眾可以選擇走陸路，從後面的山地往復興區三民裡的方向，接到原有的道路以後，就可以從附近的茶行旁出來接北橫（臺7線）。