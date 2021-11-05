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台南入秋首波空品紅害 啟動跨局處應變

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市入秋以來空氣品質首度出現紅色警戒，市府實施跨局處應變。圖／擷取畫面
台南市入秋以來空氣品質首度出現紅色警戒，市府實施跨局處應變。圖／擷取畫面

入秋以來台南空氣品質今天上午首度達到紅色警戒，新營及善化測站都達到紅色預警等級，環保局評估待近中午起海風生成，下午空氣品質將逐漸好轉。市長黃偉哲提醒市民提醒市民朋友盡量避免從事戶外劇烈運動。

環保局長謝世傑表示，近日東風吹拂，導致海峽中部有背風渦旋生成，昨晚汙染物跟隨海風進入中部後，隨著微弱東北風、北北東風往南移動，今天凌晨抵達嘉義，清晨抵達台南，呈現滯留狀態，加上天氣回暖，清晨西半部有局部霧發生；整體垂直擴散條件較差，須等待近中午海風生成，汙染狀況就可大幅改善。

因應空品變差，洗街車也在清晨5點出動，於大新營地區及永康、仁德、新化、歸仁、關廟、安南等7個行政區25個路段洗街，預計洗街294公里。

環保局上午啟動18個局處及公所成立跨局處應變小組，展開應變作業，包含通知60家排放量較大的工廠、21處工業區提升空汙染防制設備效率，54處營建工地提高灑水頻率並加強道路洗街等措施，並前往安定、樹谷、山上、新市等工業區、營建工地，加強汙染源稽查，減少空氣汙染源排放。

另前往溪北地區農廢露天燃燒好發區執行UAV空拍，稽查不法，減緩空氣品質惡化。高汙染車輛管制方面，於歸仁區高汙染柴油車出沒地點及熱區執行柴油車路邊攔檢，只要未通過檢測，立即開罰。

空氣品質 台南 柴油車

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