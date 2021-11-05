化療後頭髮生長龜速 用這招助癌婦復髮勇甩陰影
一位中年婦人因癌症接受手術與完整化療後，卻始終等不出原本一頭正常的秀髮，為此，她慕名找上「樂活健康診所」外科頭皮名醫張祺璋醫師。為幫助婦人恢復自信，張祺璋醫師建議她接受頭髮使用的雷射治療，藉由雷射能量刺激與活化毛囊，加速頭髮恢復生長。果然在接受完整療程後，婦人重新長出濃黑秀髮，讓她找回自信，甩開癌症陰影。
收治病例的張祺璋醫師指出，患者求診時頭髮稀稀疏疏且柔柔細細軟軟的，就像剛出生的小嬰兒頭髮，是瀰漫性的脫髮。由於患者結束手術與化療已很久了，那段時間的大量脫髮卻始終沒有恢復生長，她也很擔心頭髮是不是再也長不出來，就此被定型，因此希望尋求可以加速頭髮生長的治療方法，恢復正常的髮量。
治療頭髮疾病有豐富經驗的張祺璋醫師指出，癌症治療是引起生長期脫髮的原因之一，不論是藥物或放射線治療，多少都會影響毛囊生長，因此建議她接受頭髮使用的雷射治療。
善於處理各類頭皮問題的張祺璋醫師指出，雷射科技治療的特色，是藉由雷射對毛囊產生光熱作用，刺激毛囊生長因子，加速提供毛囊血液供給，讓毛囊有充足養分，尤其是供給深層毛囊生髮的養分，驅動毛囊從休止期轉變為生長期，達成生髮的效果。
張祺璋醫師進一步指出，採用低能量雷射，僅有微刺激，不用上麻醉，患者可隨時接受治療，單次治療時間短，患者不需面對恢復期的問題，再加上為非接觸性的治療方式，患者也沒有表皮肌膚感染的問題，是化療後脫髮讓頭髮再生的新選擇。
在療程上，張祺璋醫師建議患者，每週接受一次雷射治療，連續六週後，再休息六週。患者在接受兩個療程後，約半年時間，順利長出濃黑秀髮，成功擺脫病態，恢復自信心，讓婦人很滿意，終於放下心中懸著的大石頭。
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