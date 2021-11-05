內政部編3億 推汙泥與廚餘共消化示範廠
廚餘去化問題因非洲豬瘟疫情而受到各界重視，內政部表示，營建署已編列3.15億元經費，規畫水資源回收中心將汙泥併同廚餘做生質能發電，除了加值汙水下水道建設效益外，也協助廚餘去化，共同推動國家綠能政策。
內政部表示，為解決廚餘去化的問題，近期已協調各地方政府下水道單位協助處理最急迫的廚餘瀝乾液部分，但為求永續發展，未來將選定1座水資源回收中心，作為汙泥與廚餘共消化示範廠，主要利用既有水資源回收中心厭氧消化槽設施，進行廚餘去化工作，這樣的方式不僅減低水資源回收中心碳排放量，也能增加綠色能源的生產，為處理廚餘提供另一種管道。
內政部說明，如果以每日處理100噸熟廚餘，與下水汙泥共消化，每年發電效益約有192萬度電，已持續與地方政府研商，盼能加速推動進程。
內政部指出，已著手針對全國汙水處理廠的設施進行檢討，評估擴大推動的可行性，未來將持續與環保署及農委會通力合作，共同促成能源回收與廚餘多元再利用的管道。
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