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空品不良來了！ 台南一片橘逼近紅色警示

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
雲嘉南地區今天上午許多地區的空氣品質都呈現橘色，部分已出現紅色警示，外出要做好自我防護。圖／擷取畫面
雲嘉南地區今天上午許多地區的空氣品質都呈現橘色，部分已出現紅色警示，外出要做好自我防護。圖／擷取畫面

秋冬是空品不良季，今日吹東南風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，雲嘉南已普遍出現橘色提醒等級，部分甚至紅色警示等級，其中台南各測站都為橘色，空氣品質對敏感族群不健康，環保局提醒民眾外出要做好自我防護。

環保署空品監測網指出，依監測資料及氣象局資料顯示，今天吹東南風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，清晨桃竹苗沿海地區受背風渦流影響，汙染染物濃度易上升，午後竹苗以南地區受光化作用影響，臭氧濃度易升高，雲嘉南為橘色提醒等級。6日鋒面通過，7至10日環境風場轉為東北風，迎風面中部以北地區擴散條件佳，南部位於下風處汙染物易累積。

今天上午台南市6個監測站的空品數據都是橘色，善化、新營監測站數據偏高，都已逼近紅色，而嘉義、斗六2處監測站數據已達紅色警示，對所有族群都不健康。

台南市環保局貼出空品預報，請敏感族群做好自我防護。圖／擷取畫面
台南市環保局貼出空品預報，請敏感族群做好自我防護。圖／擷取畫面

台南 氣象局 斗六

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