外送機車全國擴大路檢 昨抓7件全屬車輛規格不符要罰

受疫情影響，美食外送訂單暴增，外送員趕路送餐，致使交通事故量暴增。交通部公路總局說，昨天共攔查84輛外送機車，查獲七件違規，均為車輛規格設備未符規定。

公總說，因應近日發生貨運業從事外送業務交通事故，為提升運輸業從業人員執業安全，規畫與勞動部職業安全衛生署、勞工保險局及當地直轄市政府共同實施「貨運業從事外送業務專案聯合稽查計畫」。

公總說，昨天以富胖達股份有限公司（Foodpanda）為查核對象，由公總副局長黃運貴、勞動部職業安全署副署長朱金龍率隊，會同台北市區監理所、勞動部勞工保險局、台北市勞動檢查處針對汽車貨運監理、職業安全衛生規範等執行情形進行實地稽查，並要求業者須負起監督管理責任，減少外送員的違規與事故發生。

至於昨天攔查違規情形，公總說，包含煞車燈不亮罰900到1800元、擅自變更原規格設備（貨架超長、改方向燈顏色）罰900到1800元、輪胎深度不符規定要召回驗車、變更電系設備（加／改裝LED頭燈）罰2400元到9600元；其中擅自變更原規格設備和變更電系設備台北市就各占了兩件，都是Foodpanda平台車輛。