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外送機車全國擴大路檢 昨抓7件全屬車輛規格不符要罰
受疫情影響，美食外送訂單暴增，外送員趕路送餐，致使交通事故量暴增。交通部公路總局說，昨天共攔查84輛外送機車，查獲七件違規，均為車輛規格設備未符規定。
公總說，因應近日發生貨運業從事外送業務交通事故，為提升運輸業從業人員執業安全，規畫與勞動部職業安全衛生署、勞工保險局及當地直轄市政府共同實施「貨運業從事外送業務專案聯合稽查計畫」。
公總說，昨天以富胖達股份有限公司（Foodpanda）為查核對象，由公總副局長黃運貴、勞動部職業安全署副署長朱金龍率隊，會同台北市區監理所、勞動部勞工保險局、台北市勞動檢查處針對汽車貨運監理、職業安全衛生規範等執行情形進行實地稽查，並要求業者須負起監督管理責任，減少外送員的違規與事故發生。
至於昨天攔查違規情形，公總說，包含煞車燈不亮罰900到1800元、擅自變更原規格設備（貨架超長、改方向燈顏色）罰900到1800元、輪胎深度不符規定要召回驗車、變更電系設備（加／改裝LED頭燈）罰2400元到9600元；其中擅自變更原規格設備和變更電系設備台北市就各占了兩件，都是Foodpanda平台車輛。
公總說，持續督促業者加強安全管理工作，並由台北市區監理所督導業者自主辦理外送員機車實體安全駕駛訓練，適時提供業者訓練所需教材與資源，同時要求業者針對發生事故外送員應參加教育訓練，以提升外送員的交通安全駕駛觀念，維護交通安全。
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