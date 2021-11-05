癌婦一頭秀髮回不去 雷射治療後變濃密烏黑拾回笑顏

高雄一名罹癌中年婦人經手術和化療後，一頭秀髮始終「回不去」，十分鬱悶，後來接受雷射治療，毛囊獲得刺激活化，結果重新長出濃黑秀髮找回原有自信，也甩開癌症陰影。

收治婦人的「樂活健康診所」外科頭皮醫師張祺璋表示，患者求診時頭髮稀疏且細軟，像剛出生的小嬰兒頭髮，屬於瀰漫性脫髮。她結束化療已經很久了，但大量脫髮後始終沒再恢復生長，很擔心自己的頭髮是不是再也長不出來。

張祺璋表示，癌症治療是引起生長期脫髮的原因之一，不論是藥物或放射線治療，多少都會影響毛囊生長，因此建議這名癌婦接受雷射治療，藉雷射產生的光熱刺激毛囊生長因子，供給毛囊血液，讓毛囊、尤其是深層毛囊有充足的生髮養分，驅動毛囊從休止期轉變為生長期，重新生髮。