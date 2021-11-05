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癌婦一頭秀髮回不去 雷射治療後變濃密烏黑拾回笑顏

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
張祺璋醫師表示，雷射治療產生的光熱可刺激毛囊再生。記者王昭月／攝影
張祺璋醫師表示，雷射治療產生的光熱可刺激毛囊再生。記者王昭月／攝影

高雄一名罹癌中年婦人經手術和化療後，一頭秀髮始終「回不去」，十分鬱悶，後來接受雷射治療，毛囊獲得刺激活化，結果重新長出濃黑秀髮找回原有自信，也甩開癌症陰影。

收治婦人的「樂活健康診所」外科頭皮醫師張祺璋表示，患者求診時頭髮稀疏且細軟，像剛出生的小嬰兒頭髮，屬於瀰漫性脫髮。她結束化療已經很久了，但大量脫髮後始終沒再恢復生長，很擔心自己的頭髮是不是再也長不出來。

張祺璋表示，癌症治療是引起生長期脫髮的原因之一，不論是藥物或放射線治療，多少都會影響毛囊生長，因此建議這名癌婦接受雷射治療，藉雷射產生的光熱刺激毛囊生長因子，供給毛囊血液，讓毛囊、尤其是深層毛囊有充足的生髮養分，驅動毛囊從休止期轉變為生長期，重新生髮。

張祺璋說，採用低能量雷射，僅有微刺激，不用上麻醉，患者可隨時接受治療，單次治療時間短，不需面對恢復期問題，再加上是非接觸性的治療方式，患者也沒有表皮肌膚感染的問題，療程上，每周一次接受一次雷射治療，連做6周後再休息六周，結果這名癌婦經過兩次獻療程後，約半年間即順利長出濃黑秀髮，重新恢復自信。

癌婦接受雷射治療後，原本稀鬆的髮量變得濃黑。記者王昭月／翻攝
癌婦接受雷射治療後，原本稀鬆的髮量變得濃黑。記者王昭月／翻攝

患者 癌症治療 手術

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