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「勝利車牌」8日起開放競標 這次還將出現「VVV-6688」
帶你邁向勝利，「勝利車牌」VVV代碼開放競標。交通部公路總局台北市區監理所宣布，11月8日至10日辦理自用小客車VVV代碼號牌網路競標，該次開放區間為0359-0390，共計30張，3000元起標。另搭配1副第2級號牌VVV-6688。
台北監理所說，說，有意競標者請先至戶政機關申請自然人憑證，再自行進入監理服務網（ http://www.mvdis.gov.tw ）登錄成為會員後，始得參與競標；競標前一定要先詳閱投標須知及競標方式（監理服務網／選號標牌／號牌標售／標牌說明文件）以維護自身權益。
台北監理所提醒民眾，參與網路競標作業，當競標者設定最高競標金額或出價金額達30萬元時，須先線上轉帳繳交20%（6萬元）保證金後，始能對該號牌持續出價，可先於競標時間截止前預先設定保證金轉帳帳戶以免向隅。
台北監理所說，逾時致不及轉帳保證金，造成無法繼續出價，若得標後未於規定時間內繳交全部得標金額，則該筆保證金將予以沒收，同時禁止該競標者參與號牌競標及選號資格一年，另得標後該得標號牌僅限登記在當初登錄競標車輛時輸入車主證號名下，不得轉讓他人或公司。
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