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灰濛濛！彰化空品紅色警戒 預計下周一才改善

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
受氣象條件影響，彰化今天清晨空氣普品質差，路上灰濛濛。圖／讀者提供
受氣象條件影響，彰化今天清晨空氣普品質差，路上灰濛濛。圖／讀者提供

今天上午彰化地區空氣品質不佳，民眾外出運動眼前一片灰濛濛，環保署今早發出預警通報，提醒彰化、嘉義、斗六地區為紅色警示，民眾應減少戶外活動；彰化縣環保局指出，入冬期間這兩天吹東風，西半部尤其彰化位於背風面，擴散條件差，汙染物累積，預計要到下周一東北季風來襲改變風場，空品狀況才會改善。

有彰化縣民今天清晨前往體育場運動，卻發現戶外視線不佳，空氣品質差，猶豫要不要在外活動；環保局空品科長尤鴻昌表示，雖然下周有強勁東北季風預計能改善空汙，但也要考慮到若風速過高，地表揚塵也會影響空氣品質。

這幾天的現象在每年秋冬季都常見，因吹東風擴散條件不佳，汙染物在凌晨到清晨累積，白天太陽出來後可稍微改善，但整體空品還是不佳，民眾還是要做好自我防護。

尤鴻昌也說，環保局會立即啟動應變，包括要求縣內74家產製過程中會產生粒狀汙染物的業者自主降載，營建工地進行灑水與覆蓋，環保局也會派車進行洗街。

空氣品質 斗六

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