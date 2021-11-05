下周一入秋最強冷空氣+水氣到 恐越晚越冷持續到下周五

把握好天氣，天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天是難得包含整個西半部和東北部都相當穩定可見到陽光的回暖天氣，不過要留意日夜溫差，中部以北和東部的低溫約20到22度，南部低溫約24度，各地中午高溫都有27到30度，早出晚歸還是要添加薄長袖或外套。

花蓮南部和台東則相對雲量較多，有局部零星短暫陣雨，出門還是要攜帶雨具。中南部另要注意空氣品質，有機會達對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

今天天氣主要是北方高氣壓東移出海，台灣附近風向轉為偏東風至東南風的影響，加上華南水氣的位置北移，因此天氣回穩，尤其西半部的背風側。東部的花蓮至台東因為轉為直接迎風面，因此雲量增加，也有局部短暫陣雨。

不過，賴忠瑋說，相對穩定的天氣就只到今天及明天上半天，明天下半天將有微弱鋒面雲系東移，北部和東北部雲量又會增加，其中以東北部宜蘭、基隆及東北角較容易有局部零星短暫陣雨，北部則會顯得較陰晴不定，以多雲天氣為主，東部的花蓮和台東也是多雲，偶而有機會從雲縫中見到陽光。中南部則較不受影響，持續晴朗穩定。

賴忠瑋說，要留意的是，下周一將有入秋最強冷空氣伴隨水氣報到，下周一晚起到下周二水氣逐漸減少，轉為乾冷空氣，下周三及下周四將有第二波降溫，主要是冷空氣之外，還伴隨輻射冷卻，預計到下周五清晨溫度都偏低。

這波冷空氣的影響，將造成下周一凌晨起苗栗以北和東部都會轉為雲多有雨的天氣，下周一晚起北部天氣就逐漸回穩，東北部雲量仍多，有局部零星短暫陣雨。

溫度方面，預計下周一越晚越冷，北部和東北部下周二清晨下探16度，下周三及下周四將再降到14度左右。中部下周二及下周三清晨將下降至17度，下周四清晨也有機會降至14度，南部和東部最冷的時間也是在下周三至下周四，預計可降到16至17度。