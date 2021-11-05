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影／驚喜！珍稀保育「爺蟬」棲地 麝香貓帶寶寶出遊動物趴

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
臺灣爺蟬為臺灣蟬中體型最大的，背面美麗的花紋也是其特色。圖／嘉義林管處提供
臺灣爺蟬為臺灣蟬中體型最大的，背面美麗的花紋也是其特色。圖／嘉義林管處提供

嘉義林區管理處在嘉南地區淺山，進行珍稀保育類台灣爺蟬生態研究，攜手在地社區守護爺蟬棲地，最近架設監測自動相機，拍攝同為珍稀保育類麝香貓帶寶寶出遊，還有台灣野山羊、野豬等野生動物出沒，有如動物趴，白天晚上熱鬧滾滾，爺蟬棲地保護許多動物安心成家。

台灣爺蟬以曾文溪流域為家，是台灣蟬中體型最大的，因身體和前後翅都是黑色，被稱蟬的「黑美人」，另因其背面美麗淡綠色紋彷彿狐狸的臉，也有「青頭蟬」、「狐狸蟬」美名。

華麗外表，讓爺蟬過去被捕捉製成標本，加上棲地破壞，數量稀少，公告為珍稀保育類野生動物，因基礎研究缺乏，108年起林管處委託嘉大研究，發現曾文溪中上游有數處熱點分布。

林管處協同在地社區巡守棲地，為增進居民對周邊生態資源了解，除辦理社區生態教育課程，也架設自動相機監測共域生態資源，驚喜拍麝香貓母子出遊，還拍攝台灣野山羊、野豬等動物。

研究團隊說，爺蟬偏好棲息梭羅樹，成蟲發生期5至8月。監測發現今年爺蟬數量較前年略少，研判受春季乾旱影響，成蟲發生期較其他蟬為早，其鳴聲異常響亮，5至6月是最佳賞蟬時節，7月後其他蟬種成蟲陸續羽化，眾蟬齊唱便不容易遇見其身影。

林管處表示，盼更多社區加入推動友善生產及自主保育工作，保全更多野生動植物棲地，讓自然保育與經濟收入有新的平衡，朝人與自然和諧共生的永續生活邁進。

臺灣爺禪棲地拍攝到麝香貓寶寶出沒的身影。圖／嘉義林管處提供
臺灣爺禪棲地拍攝到麝香貓寶寶出沒的身影。圖／嘉義林管處提供
臺灣爺蟬產卵畫面。圖／嘉義林管處提供
臺灣爺蟬產卵畫面。圖／嘉義林管處提供
臺灣爺蟬羽化。圖／嘉義林管處提供
臺灣爺蟬羽化。圖／嘉義林管處提供

曾文 麝香貓 巡守

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