氣象局一張圖看天氣3次快速變化！ 下周三前後最冷

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」說，近日內，天氣將快速變化，將有3次變化；今天回暖，周六、周日北東稍降溫，下周一起各地明顯轉冷，冷意持續多日。冷空氣強度接近大陸冷氣團，今年入秋最有感。

今天台灣附近風場進一步轉為東南風至偏南風，水氣明顯減少，各地大多為多雲到晴，東半部、恆春半島及基隆北海岸雖仍有零星短暫雨，午後西半部山區也有零星短暫陣雨，但整體來說，降雨機率不會太高。

今天隨著暖空氣北上，大台北及宜蘭、花蓮高溫將明顯回升，白天各地普遍都較為溫暖，西半部高溫可以來到29至31度，東半部也有27、28度，不過早晚仍有涼意，各地低溫約21到23度，西半部日夜溫差大，適時調整穿著。

氣象局說，周日深夜起，將顯著大幅度降溫、轉冷，最冷時間預計約在下周三前後。要提醒民眾，這波降溫全台有感，北部、中部、東部下周一轉冷、南部下周二起降溫。

●天氣預報：

今天：各地受東南風吹拂，將明顯回溫，甚至有秋老虎擺尾的錯覺。

周六、周日：鋒面通過台灣北方海面，東北風稍增強，北部、東半部降雨機率略提高，中南部影響較不明顯。

下周一之後有冬意：周日深夜起，冷空氣增強，其冷空氣勢力開始明顯影響台灣。各地自周日深夜起、下周一清晨後明顯降溫、逐日漸冷。北部氣溫開始低於20度。北、中、東部下周一即轉冷，南部下周二亦有感。

同時，華南雲雨區仍陸續地將水氣帶到台灣上空。兩因素綜合之下，下周一、周二北部東半部較為濕冷。本波冷空氣強度，可能接近大陸冷氣團等級。

下周三前後：冷空氣影響最明顯的時候。因此下周三前後到周四清晨，將是感受最冷的時段。華南雲雨區之水氣，預計下周三前後也趨緩，下周三後的白天的感受將較為回溫。