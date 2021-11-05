快訊

費半指數大漲 法人：台股有望挑戰17200點

木偶的人性實驗：機關女孩「難民艾瑪爾」千里奇遇記

汙染物南下 中南部今天空品不佳

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市環保局今天公布「空品早報」，提醒因陸風導引汙染物南下，中午前空品較差，敏感族群全日要減少戶外運動。本報資料照片
高雄市環保局今天公布「空品早報」，提醒因陸風導引汙染物南下，中午前空品較差，敏感族群全日要減少戶外運動。本報資料照片

高雄市環保局今天公布「空品早報」，提醒因陸風導引汙染物南下，中午前空品較差，敏感族群全日要減少戶外運動。

今天上午7點，高雄市戶外空氣品質指標（AQI）是「普通至橘色提醒」等級，根據即時空品監測顯示，北高雄PM2.5濃度正在迅速升高，局部地區空品轉差程度較快。這股汙染物演變過程大致上是，4日中午至下午，竹苗近海渦旋北移、消散，海風導引污染物進入苗栗、台中」。

4日傍晚至晚上滯留於苗栗、台中的污染物，隨著微弱陸風北北東風開始往南移動擴及彰化、雲林、嘉義。五日凌晨到清晨時段，汙染物往南擴散，抵達台南、北高雄。

根據觀測顯示，由於西半部清晨有局部霧，加上300至500公尺高空有逆溫發生，海峽北側有渦旋生成，導致渦旋帶來的風場與陸風於西部平地輻合，大氣條件非常不利於污染物擴散，空品大範圍、大幅度轉差，主要影響區域在中部。

環保局提醒，今天上半天因趨於靜風，大氣擴散條件不佳，粒狀汙染物容易累積，平地AQI從「普通轉橘色提醒」，尤其北高雄要特別注意。下午至剛入夜，海風、高空偏南風同步增強，大氣擴散條件迅速轉好，粒狀汙染物濃度將下降，仍要注意臭氧稍高，AQI等級為「普通至局部橘色提醒」。晚上為臭氧消散，空品逐漸恢復為普通等級，建議全天減少戶外劇烈運動。

為降低秋冬空汙壓力，興達發電廠10月1日起，2部機組環保停機、2部機組降載，室外煤場煤炭堆置量較平時堆置量減少75%

高雄市環保局今天公布「空品早報」，提醒因陸風導引汙染物南下，中午前空品較差，敏感族群全日要減少戶外運動。本報資料照片
高雄市環保局今天公布「空品早報」，提醒因陸風導引汙染物南下，中午前空品較差，敏感族群全日要減少戶外運動。本報資料照片
高雄市環保局今天公布「空品早報」，提醒因陸風導引汙染物南下，中午前空品較差，敏感族群全日要減少戶外運動。本報資料照片
高雄市環保局今天公布「空品早報」，提醒因陸風導引汙染物南下，中午前空品較差，敏感族群全日要減少戶外運動。本報資料照片

高雄市 彰化 PM2.5

延伸閱讀

鄭明典分析這兩個氣候因素 增加心血管疾病風險

維護空品 奇美博及台南都會公園將管制柴油車機車

碳捕集淨化塔改善空品 台科大獲德iF設計新秀大獎

高雄今擴散條件不佳 空品達「橘色提醒」等級

相關新聞

下周三冷到13度 有望賞雪

中央氣象局說，下周一將有一波較強冷空氣南下，可能達大陸冷氣團等級，屆時將是今年入秋首波冷氣團。最冷時間點預估出現在下周三...

高油價牽動客運票價 交長：補貼凍漲

國際油價走升，國內油價已連五周上漲，九五無鉛汽油每公升來到卅一點七元，超級柴油每公升則是廿八元，其中柴油價格更創近三年新...

妊娠糖尿病血糖試紙 下月起健保給付

每年大約有1萬2000多名孕婦被診斷出妊娠糖尿病，雖可靠飲食控制病情，但若沒有輔以血糖測試，通常無法成功控糖，會增加生產...

如何讓孩子愛上蔬食？ 灃食講座：專家3招讓無肉也超歡

孩子不愛吃蔬菜，傷透父母腦筋，專家出招讓蔬食變好吃、搶救偏食小孩。灃食公益飲食文化教育基金會舉辦的「良食脈動」講座今年邁...

打疫苗9天後「燒到41度」 一檢查發現竟是這原因

國內新冠疫苗數量充裕，各年齡層民眾陸續接種疫苗。居住於桃園市的鄭小姐，本身有糖尿病史，不過病況控制良好，不僅飲食均衡且規...

今回溫30度！下周入秋最強冷空氣下探12度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天轉東南風，天氣回暖，西半部皆為晴時多雲，白天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。