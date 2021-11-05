汙染物南下 中南部今天空品不佳

高雄市環保局今天公布「空品早報」，提醒因陸風導引汙染物南下，中午前空品較差，敏感族群全日要減少戶外運動。

今天上午7點，高雄市戶外空氣品質指標（AQI）是「普通至橘色提醒」等級，根據即時空品監測顯示，北高雄PM2.5濃度正在迅速升高，局部地區空品轉差程度較快。這股汙染物演變過程大致上是，4日中午至下午，竹苗近海渦旋北移、消散，海風導引污染物進入苗栗、台中」。

4日傍晚至晚上滯留於苗栗、台中的污染物，隨著微弱陸風北北東風開始往南移動擴及彰化、雲林、嘉義。五日凌晨到清晨時段，汙染物往南擴散，抵達台南、北高雄。

根據觀測顯示，由於西半部清晨有局部霧，加上300至500公尺高空有逆溫發生，海峽北側有渦旋生成，導致渦旋帶來的風場與陸風於西部平地輻合，大氣條件非常不利於污染物擴散，空品大範圍、大幅度轉差，主要影響區域在中部。

環保局提醒，今天上半天因趨於靜風，大氣擴散條件不佳，粒狀汙染物容易累積，平地AQI從「普通轉橘色提醒」，尤其北高雄要特別注意。下午至剛入夜，海風、高空偏南風同步增強，大氣擴散條件迅速轉好，粒狀汙染物濃度將下降，仍要注意臭氧稍高，AQI等級為「普通至局部橘色提醒」。晚上為臭氧消散，空品逐漸恢復為普通等級，建議全天減少戶外劇烈運動。