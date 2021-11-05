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入秋最強冷空氣下周到！吳德榮：低溫下探12度
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天轉東南風，天氣回暖，西半部皆為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，僅東半部偶有局部短暫降雨的機率。北部19至30度，中部20至33度；南部21至33度，東部20至31度。
周六、周日結構鬆散的鋒面接近並掠過，北部、東半部偶有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴，白天微熱、早晚涼的天氣。周日晚北台灣轉明顯降雨，氣溫逐漸下降。
吳德榮表示，入秋最強冷空氣南下，下周一濕冷空氣影響，苗栗以北濕冷，北、東有雨；下周二逐漸轉乾，平地最低氣溫將降至14度左右。
下周三、周四乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南微熱，各地早晚冷；清晨冷空氣若與夜間輻射冷卻加成，則平地最低氣溫將可降至12、13度，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率。
不過，他說，模式模擬仍在調整中，是否會成為首波大陸冷氣團，有不確定性，需持續觀察。
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