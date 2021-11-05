北車鳥人作者郭文泰 「被遺忘的」超現實重現礦坑故事

台北車站捷運站有一座通勤族都很熟悉的裝置藝術作品——鳥人，經過的行人會抬起頭多看一眼，形成一種都會人之間的幽默默契，也成為台北街頭的經典座標。創作者之一劇場藝術家郭文泰（Craig Quitero），明後兩天將帶著河床劇團全新舞台作品「被遺忘的」走進國家戲劇院，把這座大型黑色劇院空間翻來覆去，打造前所未見的劇場美學視角。

「被遺忘的」籌備期長達三年，以台灣1984年三起礦坑災變為創作基底，透過河床充滿詩意的超現實風格，重現當年隱沒在地底的礦工勞動情境。導演郭文泰將礦工的生命情境視為當代資本主義社會的隱喻，企圖讓台下觀眾延伸思考全世界的勞動現況。

郭文泰表示，此一作品籌備三年，歷經許多田野調查，希望從意象劇場的美學出發，提醒大家這段被遺忘的歷史片段。「這部作品的挑戰在於，提出這個產業剝削勞工與破壞環境的殘酷性、階級差異的暴行時，如何為觀眾留下空間，找到屬於自己與作品之間獨特連結？」

「被遺忘的」以煤礦的相關素材意象為創作起點，包括安全帽、礦車軌道、採礦台車、煤塊、礦鎬、煤塵等。郭文泰以旋轉舞台、開地飛天，表現礦區的暗、坑道的窄，從物理空間走到觀眾的心理空間。河床劇團製作團隊還曾走進礦區坑道，聽著老礦工們述說在地下400公尺、在比肩膀還窄的狹小煤層帶裡，高溫40度的工作環境中，用奇異的身體姿態採礦。