亞洲生技大展今開幕 32所大學展出198項創新技術

亞洲生技大展今（4日）在南港展覽館開幕，科技部表示，「科研產業化平台聯合展示區」今年有來自台大、成大、清大、中興、中央、陽明交大、中山等平台32間學校共198件技術同步展出，涵蓋數位醫療、新藥開發、新冠肺炎抗體快篩與疫苗開發、神經細胞退化偵測等創新技術，並於現場舉辦11場技術發表會，促進產學合作。

科技部產學司長許增如表示，新冠肺炎變種病毒株在全球蔓延的情況還在持續，醫療健康及生物科技再度引起全人類的聚焦。新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈重組，也翻轉世界樣貌，臺灣生醫產業應當聯手ICT優勢，迅速有效導入ICT、IoT、5G、AI等數位科技及大數據資料庫的應用，驅動BIO x ICT跨域創新，開發精準預防、診斷與治療照護系統，並將創新研發成果導入臨床場域，不僅可達到全民共享精準健康的福祉，更透過台灣產業利基優勢及國際合作，塑造台灣精準健康品牌，協助廠商進軍國際巿場。

科技部說明，今年展出中山大學推出COVID-19 IgM/IgG超靈敏抗體快篩技術，只需5到20微升樣本，即可在15分鐘之內完成檢驗並目視判讀；清華大學以醣遮蔽技術開發次世代新冠肺炎廣效型疫苗，提高疫苗適用變種病毒種類；台灣大學針對次單位疫苗設計新穎疫苗佐劑，幫助疫苗誘發、延長或增強對目標抗原產生特異性免疫反應。

產學司進一步說，數位醫療已成為智慧醫院必備解方，尤其是以AI技術搭配領域知識所提供的醫療檢驗影像辨識與分析，可大幅縮短醫生判讀所需時間。中央大學腦中風梗塞區的自動偵測與量化技術、陽明交大神經免疫細胞影像的臨床前失智症與神經發炎藥物開發評估、陽明交大以人工智慧輔助自動圈選腦部磁振影像腫瘤等技術，都在今天展出，有助加速醫師診斷，減少病人等待時間。