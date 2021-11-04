禮讚皮亞佐拉！樂興之時音樂會重現「探戈之王」靈魂

2021年是阿根廷傳奇作曲家皮亞佐拉（Ástor Piazzolla）的百年冥誕。在疫情鎖國、旅遊止步的年代，「樂興之時」樂團明(5日)晚將以將以別出心裁的混搭方式，重現這位「探戈之王」挑動靈魂深處的音樂。音樂會「禮讚皮亞佐拉 – 新探戈、新聲響、新體驗」讓樂迷坐在台北中山堂，也彷彿置身於阿根廷的探戈小酒館。

皮亞佐拉是阿根廷最重要的作曲及演奏家，將原本附屬於探戈舞蹈的配樂，融合古典與爵士樂要素，創造出獨特的作品與演奏方式。王家衛電影「春光乍洩」也可看到這位「探戈之王」的影響。

樂興之時表示，皮亞佐拉的探戈音樂在悲喜之間流動、展現掙扎於混亂與秩序之間的獨特風格，反映了十九世紀的阿根廷在脫離西班牙的殖民之後，由社會底層蔓延至整個國家的精神，充分引起聽眾的共鳴。十多年樂團便引進皮亞佐拉的作品。此次「禮讚皮亞佐拉」音樂會以皮亞佐拉為主題，盡可能全面性地呈現其不同時期、不同思維的多元面貌。

皮亞佐拉更是「探戈音樂的靈魂」班多鈕手風琴（Bandoneón）的演奏大師。本次「禮讚皮亞佐拉」音樂會邀請曾數度遠赴阿根廷拜師的知名班多鈕手風琴演奏家吳詠隆，帶來正統道地的演奏，並安排東方傳統樂器「笙」加入協奏，邀來知名笙演奏家黃朧逸同台演出。

樂興之時表示，笙與班多鈕手風琴同為簧片發聲原理的樂器，在聲響上有著異曲同工之妙。本場演出曲目之一的《布宜諾斯艾利斯的四季》以俄國作曲家L. Desyatnikov改編版本為基底，安排班多鈕和笙的獨奏、協奏來取代原本小提琴獨奏，撞擊出東西薈萃的華麗簧聲世界。而音樂會在具備歷史意義及建築美感的台北中山堂舉辦，輔以現代多媒體影像、燈光科技打造出仿若阿根廷小酒館或探戈舞池的氛圍空間，讓觀眾彷彿置身異國。

●「禮讚皮亞佐拉 – 新探戈、新聲響、新體驗」音樂會明(5日)晚7時半於台北中山堂光復廳登場。11月20、21日周末，則以線上音樂會形式再度登場。