如何讓孩子愛上蔬食？ 灃食講座：專家3招讓無肉也超歡

孩子不愛吃蔬菜，傷透父母腦筋，專家出招讓蔬食變好吃、搶救偏食小孩。灃食公益飲食文化教育基金會舉辦的「良食脈動」講座今年邁入第5年，今年因應疫情，改以「灃FOOD好疫力」倡議網站（https://reurl.cc/Mk699k）呈現；除邀請專家開講，還以精美圖表呈現最實用資訊，並安排互動遊戲，讓民眾不但能學習知識，還有機會抽中大獎。

想讓孩子順利「吃蔬菜」，考驗著家長的智慧與耐心。如何才能把蔬菜變好吃？甚至還能跟上全球「無肉也歡」的風潮，全家人一起享受「無肉生活」樂趣呢？

●如何把蔬菜變好吃？專家有3招

灃食教育基金會美味革新主廚林奕成前進校園，第一線輔導校廚提升營養午餐的美味與變化性時，發現很多孩子都不喜歡吃蔬菜，因此希望除了改變營養午餐外，也能將「把蔬菜變美味」的料理訣竅分享給每個家庭。

林奕成主廚表示，「每個人都會對兒時吃過的美食印象深刻，料理者只要用心烹調，必定能把對蔬菜的好印象植入孩童的腦海。」

平時在家下廚時，如何把蔬菜變好吃？林奕成分享，首先是烹調時，藉由烤箱、氣炸鍋等烹調器具，將溫度提升至攝氏140～160度以上，以高溫烹調。

高溫烹調有以下幾個好處：第一，能將食材中的水份蒸發，創造酥脆口感、提煉食材甜味。第二，形成梅納反應，讓食材內含的醣類物質產生誘人香氣，讓料理更可口。第三，部份耐高溫的營養素較容易釋出，讓我們吃進更多營養。因此蔬食料理的重點就是要以透過高溫料理，來達到上述效果，讓蔬食料理產生令人愉悅的口感和香氣，如此一來，孩子就會慢慢喜歡上蔬食。

此外，林奕成也提供3個簡單的蔬食料理秘招。第一個秘招是以醬料入菜，例如把烤過的蔬菜拌上日式味噌醬、蜂蜜芥末醬、芝麻花生醬等，就會呈現不同的風味，而且兼具快速上菜優點。

第二個秘招是將蔬食與烘烤過的蔬果、堅果等搭配，像是把川燙過的青木瓜絲，拌入烘烤過的花生、小蕃茄，就會比生吃散發更濃郁的香氣，也能避免生食的生菌風險。

第三個秘招是利用手邊有的料理器具，像是電鍋或是氣炸鍋，可簡單蒸煮馬鈴薯、地瓜等根莖蔬菜，享受原型食物的天然好滋味，像是不方便開伙的租屋族用這種作法，同樣可以享受到美味。

林奕成鼓勵民眾跳脫對傳統素食的印象，「過去大家想到吃素，大多是因為宗教因素，因此會有素食菜色單調、不可口的刻板印象，不過，現在越來越多人為了永續環境、愛護動物、維護自身健康等理由而選擇蔬食，只要用心料理，蔬食也能多變又美味。」

林奕成提醒家長和孩子，要培養「擇食」而不「挑食」的習慣；透過日常飲食了解食物、認識土地，建立起愛地球也愛自己的健康生活態度。

●無肉超歡！蔬食市集正精彩

原本是全職媽媽的張芷睿，為了給下一代更好的環境，2019年創辦「無肉市集」，藉由快閃市集、公益活動，集結眾人力量，展現蔬食的美味和多樣性，推廣「無肉」的新飲食態度，期望影響更多人改變對食物與生命的態度。

「我的出發點很簡單，我希望我的孩子看到牛、雞、鴨……時，會把牠們當成是一種『動物』，而不是『食物』。動物是人類的好朋友，我們不吃動物，一樣可以活得很健康。」張芷睿並非站在道德制高點譴責肉食者，而是希望能讓更多人體驗到，「無肉，也是一種選擇，而且這份選擇可以為自己、為地球創造更好的生活。」

張芷睿帶著孩子從小「有意識」開始吃蔬食，當家人朋友對蔬食有意見時，張芷睿的「接招」方法就是準備一頓豐盛的蔬食饗宴，讓對方感受到蔬食的美味和對身體的益處。

為創造「吃蔬食好，蔬食好吃」的社會氛圍，張芷睿每年在台灣各地舉辦「無肉市集」，利用行動攤位和餐車，曾一次活動就吸引上百個商家、4萬多位民眾參與。在每一年的改良進化中，「無肉市集」不僅實踐了不用一次性餐具、零垃圾的環保理念，也透過市集串起人與人之間的溫度，讓更多人了解人與食物、與自然的關係，開創共善共好的願景。

張芷睿希望透過市集，讓這股「無肉潮流」延伸至全台各地，讓大家實際體驗到，選擇「無肉」生活方式不需要「犧牲」，也不會有太大的壓力和「被剝奪感」，你只需要在每一次消費時，做出「有意識」的選擇。

而在每場市集中，商家們也腦力激盪，創造市面尚未推出的「限定版」新產品，就是希望讓顧客感受到，葷食和蔬食之間並沒有太大分別，只有好不好吃的問題，蔬食者也能「吃得像一位國王」，不僅選擇多、吃得滿足，而且會體認到如何更友善去對待所處的環境。

張芷睿說：「無肉生活帶來的好處，你的身體會告訴你，不為別人，就為了你自己，來吃一餐蔬食試試看。」