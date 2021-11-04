影／公視新戲花蓮文創搭景 今起特展重現輝煌茶金歲月

台灣首部海陸腔客語劇、公視最新時代生活劇「茶金」，劇中重要場景台灣最大茶業公司「日光」，就在花蓮文創產業園區搭景，劇組用心考據，從辦公桌椅、審茶用具等都相當精致，重現70年前輝煌茶金歲月。拍攝場景經過細心保留，13日開播前夕，今起在文創園區24棟展出，邀請民眾前往朝聖，一同進入茶金時空。

「茶金」由金鐘導演林君陽執導，製作人之一的湯昇榮說，茶金講的是台灣茶葉最鼎盛時期，新竹北埔茶商靠茶葉拼出經濟奇蹟的故事，花蓮文創園區的「日光」總公司是重要場景，為了保護古蹟同時完整呈現時代感，光搭景就花1個月，從場景、道具、田調文件等，精心復刻。

湯昇榮說，全劇在全台10多處古蹟拍攝，拍完後所有道具運回花蓮展出，特展可以看到「日光」辦公、審茶、做茶空間，尤其劇中人物是富商，生活相當講究，穿著的服裝、使用的茶杯、轎車、沙發等，有很多細節值得一看。

他表示，「茶金」13日將在國內外10多個平台播放，透過舉辦經典場景特展，希望戲迷看了戲，願意到花蓮玩、來文創園區欣賞特展，帶動對茶葉的理解，也提供在地茶農營銷據點。

今天下午開幕式，公廣集團董事長陳毓秀、客委會副主委鍾孔炤、花蓮縣長徐榛蔚等多人出席，戲中主角溫昇豪、連俞涵分享拍攝點滴。飾演茶王千金的連俞涵說，文創園區很有臨場感，讓她拍攝時很快融入角色，感受到身為千金要扛起家業的沉重壓力，相信看過特展，也能跟她一樣回味無窮。溫昇豪回想拍攝期間在地小吃店每天加菜，感到花蓮濃濃人情味。