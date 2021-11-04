打疫苗9天後「燒到41度」 一檢查發現竟是這原因

國內新冠疫苗數量充裕，各年齡層民眾陸續接種疫苗。居住於桃園市的鄭小姐，本身有糖尿病史，不過病況控制良好，不僅飲食均衡且規律運動，也沒有住院過。然而在施打疫苗後一周，竟出現高燒、全身發抖，原以為是疫苗副作用，經過醫師檢查後，發現是「膽道感染」，並非疫苗副作用。

不少民眾施打疫苗後，在一至兩周內身體不適住院，總認為平時正常，懷疑生病或發燒等不適，是打新冠疫苗後的副作用。部立桃園醫院腸胃科醫師曾麒龍表示，注射新冠肺炎疫苗後最常見副作用，為注射部位酸痛、紅腫等，有30至50%的人會出現發燒、畏寒、腹瀉、全身痠痛無力感，副作用通常集中在疫苗注射後48小時內，接著會逐漸消失。

曾麒龍指出，若在疫苗注射48小時後出現發燒，需考慮是其它疾病或感染引起，應盡速就醫。像是個案鄭小姐狀況，注射疫苗的9天後突發高燒約41度，經過電腦斷層檢查，報告顯示有膽道感染情形，且抽血數值膽紅素偏高及發燒，研判與膽道感染並黃疸相關，而疫苗副作用不會引發膽紅素異常。

腸胃科病房護理師曹舒心建議，有慢性疾病、免疫系統方面及血液方面疾病民眾，施打疫苗前請醫師評估及建議，施打前睡眠充足施打後多喝水休息，放鬆心情，日常生活落實手部衛生、咳嗽禮節與佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，並保持社交距離，共同嚴守社區防線。