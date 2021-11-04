世界宗教博物館9日館慶 將發表新歌溫暖心靈

世界宗教博物館今天表示，邀新生代歌手李竺芯於9日館慶當天，發表、演唱「信仰的花園」、「愛如花如種」2首全新曲目，展現包容每一族群與信仰，以音樂力量用心關愛地球。

世界宗教博物館今天發布新聞表示，靈鷲山開山住持心道法師發願並勸募，於西元2001年籌建世界宗教博物館，這些年持續深耕「宗教交流、藝術文化、生命教育」3大領域；11月9日是博物館20歲館慶，將舉辦不開放的祈福儀式，邀貴賓、跨宗教領袖到場祝福。

世界宗教博物館發展基金會執行長釋了意法師透過新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，傳唱歌曲是撫慰人心的最佳方法，希望製作旋律優美、歌詞淺顯的歌曲，溫暖不安的心靈。

宗博館表示，年輕音樂創作者胡宇君、李竺芯分別受推薦創作「信仰的花園」、「愛如花如種」2首歌曲，也呼應宗博館20週年館慶系列特展「愛如花如種—從911到119」的名稱，希望「愛如花般開放，如種子散播出去落入人心，共同推動愛與和平，成就世界和平的繁花勝景。

參與歌詞創作的釋了意說，「愛如花如種」是表達信仰的神聖與特殊性的歌曲，以不同宗教的主要用語，彰顯世界宗教博物館「尊重每個信仰、包容每個族群、博愛每個生命」的創館精神。

宗博館表示，9日館慶當天邀「愛如花如種」的作曲者李竺芯演唱，國內外多個團體也將在線上大合唱，另外，「信仰的花園」曲風輕柔，歌詞洋溢文青的風格，敘述宗教的真善美，傳遞正念與善願。