李明依換頸椎人工椎間盤花百萬 健保12月起開始給付

媒體報導，藝人李明依因頸椎神經壓迫，需置換四顆人工頸椎椎間盤，自費金額高達110萬。衛福部健保署今宣布，共擬會9月已通過新增給付，預計12月1日起開始給付人工頸椎椎間盤，一顆給付23萬3658點，每次限給付申請一顆，估每年1000人受惠，健保支出2.3億元。

新光醫院神經外科主任蔡明成表示，現代人常用電腦、看手機，不良姿勢長期可能壓迫頸椎神經，部分人需要進行減壓手術、重建手術。頸部在日常生活中有許多前屈、後仰、旋轉、側彎等動作，但過去健保僅給付固定式的椎籠，無法滿足頸椎高活動度的需求，這次給付的屬於可動式人工椎間盤，可望彌補過去的限制。

健保署醫審及藥材組科長張淑雅表示，根據英國、加拿大以及許多國外大型機構所擬定的治療準則，都已經有納入可動式人工椎間盤，並建議可給付用於單節或兩節。健保署邀集國內專家進行專業討論、評估財務量能之後，決定每次先給付一顆，未來也不排除放寬到更多顆，但都仍繼續進行討論和評估。

這項新增給付規定還沒有正式公告，張淑雅表示，目前正依程序完成收載作業，預計12月1日公告生效，預估每年1000人受惠，健保多給付2.3億元。