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獨／12月起健保給付妊娠糖尿病血糖試紙 準媽媽省萬元

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
健保署將於12月1日起給付有妊娠糖尿病的婦女每天五片血糖試紙，直到生產。圖／本報資料照片
健保署將於12月1日起給付有妊娠糖尿病的婦女每天五片血糖試紙，直到生產。圖／本報資料照片

每年大約有1萬2000多名孕婦被診斷出「妊娠糖尿病」，雖可靠飲食控制病情，但若沒有輔以血糖測試，通常無法成功控糖常，導致生產風險提高，也會增加母嬰雙方罹患糖尿病的長期風險。在多個醫學會奔走爭取下，健保署將於12月1日起給付每天五片血糖試紙，直到生產。醫師表示，按目前市價，產婦每個月可省下3000多元，整個孕期省可上萬元。

婦產科醫學會理事長黃閔照表示，過去看到很多產婦雖然診斷出妊娠糖尿病，卻因為沒有好好控制血糖，導致胎死腹中，或衍生血壓過高導致重殘或死亡，需要國家更多的照顧。

糖尿病學會理事、台大醫院內科臨床教授李弘元表示，孕期血糖控制非常重要，否則可能衍生高血壓等妊娠高風險併發症，也容易導致巨嬰，增加剖腹產機率。在產後，妊娠糖尿病未受控的婦女也有高達三到五成機會在10年內成為第二型糖尿病患者，孩子未來罹患第二型糖尿病的風險也大增。

李弘元表示，妊娠糖尿病與一般糖尿病的最大不同，在於可用飲食控制，但沒有血糖測試輔助的飲食控制，失敗機率很高，常見某些產婦血糖控制不下來，還是很高，也常見許多產婦草木皆兵，什麼都不敢吃，結果血糖過低，連帶寶寶也體重過輕。

有了血糖測試的輔助就不一樣了，李弘元表示，九成以上的產婦都可以控制成功。因為以產婦都算年輕，資訊運用能力佳，如果看到飯後血糖高，就可以回頭去檢視餐點、上網查詢，會發現可能這一餐某種升糖食物吃多了，下次就知道可以避開或少吃，一次次進步下，血糖就容易達標過關。

李弘元表示，通常會建議產婦一天測量五次，例如早餐飯前、三餐飯後，還有一餐點心後，血糖數值比一般糖尿病更嚴格，一般人空腹血糖130毫克/分升、飯後血糖160至180毫克/分升達標，產婦要飯前血糖90毫克/分升、飯後兩小時血糖120毫克/分升，才算達標。

李弘元表示，市售血糖試紙一盒50片賣1000多元，一天測五次，10天就用完了，整個孕期下來，所費不貲。還要注意試紙的效期，因為過期品的準確度必受影響，不可以為了省錢，去用親友用剩的過期試紙，或是囤貨囤到過期還繼續用。

健保署醫審及藥材組科長張淑雅表示，共擬會10月通過新增這項給付，將於12月1日生效。未來產婦可持處方箋領取血糖試紙，一天五片，一次可領一個月份，健保署將給付直到生產為止。估計每年大約有1萬2000多名產婦受惠，健保每年則多支出4400萬元。

糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤表示，這次非常肯定相關單位尊重母胎健康，也要感謝多個醫學會合作促成，從七月國健署新增給付產檢的葡萄糖耐受試驗，十二月健保署再給付產婦血糖試紙，這對母嬰健康都有長遠的好處。

李弘元表示，希望未來國健署的「糖尿病共同照護網」也能將妊娠糖尿病的產婦納入收案對象，用「論品質計酬」的方式，提供產婦更完整的照護。

糖尿病 健保 孕婦

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