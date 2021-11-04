眼皮太沈重也是一種病？她用這招擺脫宿疾

78歲吳姓婦人10年前退休後，常覺眼睛疲勞，眼皮雙眼頻頻眨動，沉重、緊閉鎖住，甚至需以手指撐開，使用乾眼症藥水、放慢生活步調都沒效，就診確診為眼瞼痙癴症，注射肉毒桿菌素後，終於擺脫令人困擾的宿疾。

台中榮總眼科部醫師梁巧盈說，肉毒桿菌素除了用來消除臉上的皺紋，也可以放鬆過度緊張的肌肉，治療肌肉張力過強的眼疾，如斜視、眼瞼痙癴症等，建議患者先由有經驗的眼科醫師評估，並與醫師溝通後決定。

台中榮總使用肉毒桿菌素免開刀治療斜視和眼瞼痙癴症，獲2020年SNQ國家品質標章肯定。治療斜視2017年至今累積352例，內斜視治療成功率長期達62%，優於國際標準53%；台中榮總設有眼瞼痙癴症特別門診，每年患者407人次，注射後短暫眼瞼下垂發生率3.6%，優於國際標準7%，治療滿意度95.8%。

梁巧盈說，斜視是常見的幼兒眼疾，發生率大約2%，內斜視俗稱「鬥雞眼」，外斜視則俗稱「脫窗」，幼兒易偏廢一眼而造成弱視。主流治療為手術，注射肉毒桿菌素免開刀無傷口，是替代療法，小朋友無法配合，需全身麻醉。

梁巧盈分享，張小妹3個月大時，家長發現她有鬥雞眼，小朋友漸漸成長，因斜視引發一眼弱視，喪失立體感，跑步遊戲常肢體不協調碰撞跌倒，在一歲十個月大時，在全身麻醉下接受肉毒桿菌素注射治療，眼睛回正，目前張小妹4歲，眼睛維持正位，視力發展良好。