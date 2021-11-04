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臺大健康產業之洞察課程 11/5前享優惠

文 / 臺大進修推廣學院提供

圖／臺大進修推廣學院提供
圖／臺大進修推廣學院提供

臺大進修推廣學院首度開辦「從厚數據讀懂產品設計—健康產業之洞察」線上研習課程，110年11月5日前報名並繳費者得享特別優惠，歡迎所有有志於推廣健康產業與產品者踴越報名參加，課程相關資訊可至【臺大推廣教育網】查詢，或致電02-23620502洽詢。

健康產業與一般產業不同之處，在於各項產品的設計多需整合不同領域的專業知識。對於產業界或初創業者而言，若能透過具體且有效的方法取得相關知識，往往可以事半功倍並有效快速跨越入門門檻，提早洞察健康產品設計之關鍵。

本課程以使用者經驗之方法論為基礎，串接入門的產品設計原理進行講授與實例分析，讓學員能快速掌握健康產業產品設計之重要元素。課程涵蓋『健康產業產品設計：未滿足需求定義』、『需求挖掘與概念篩選』、『使用者經驗脈絡』、『厚數據創新與典型人物誌』等四個主題共12小時的專題講授，以及4小時『使用者定義與價值重構』的工作坊進行雙向互動，理論實務並重，期能引導學員以使用者經驗脈絡之角度，提升分析與設計健康產業相關產品之能力，洞察健康產業之產品設計。

本課程自11月28日起授課，採線上教學模式，讓您得免於奔波，在家安心防疫也能輕鬆學習，歡迎所有對健康產業與健康產品設計與推廣有興趣者報名參加！

【從厚數據讀懂產品設計—健康產業之洞察】

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