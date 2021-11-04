國寶定期輪展 吳密察：故宮南北院無差別

故宮南院2日起展出翠玉白菜，南院處長彭子程今天表示，去年設置「人氣國寶」展廳，故宮國寶即定期南院展出，院長吳密察也強調，南、北院無差別，希望觀眾常來南院參觀。

故宮博物院院長吳密察1日在故宮南院接受媒體聯訪強調，故宮雖然分南、北院，但南院、北院沒有差別，大家最耳熟能詳的藏品，都會輪到南院來展，並舉翠玉白菜為例，未來一年將有1/3的時間在南院、1/3在北院，剩下時間則可以到海內外巡迴展出。

故宮南院處長彭子程今天接受中央社記者訪問表示，吳密察院長強調翠玉白菜在南院的展期，是希望觀眾常來南院參觀，就近親睹國寶。

彭子程表示，故宮南院去年設置「人氣國寶」展廳，觀眾入館後很快就可以接觸到國寶文物，展品都以「國寶級」為標準，優先選件展出。

除此之外，故宮也以南院展廳優勢，安排諸多國寶文物在近年的各項展覽中展出，例如院藏的汝窯，在南院一次展出13件；文物拍賣價格高達11億的雞缸杯在南院「皇帝的多寶格」展廳中展出長達2年。

彭子程強調，去年清明上河圖在南院展出後，6月起開設了「翰墨空間」展廳，每3個月換展一次，呈現故宮典藏的傳統書畫的精髓，民眾到南院看展，絕不會失望。