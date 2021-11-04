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下周恐有冷氣團報到最冷時間曝 這天合歡山有望降初雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
合歡山降雪示意圖。圖為今年1月合歡山降雪情況。圖／讀者提供
合歡山降雪示意圖。圖為今年1月合歡山降雪情況。圖／讀者提供

明天是本周氣溫最高一天。中央氣象局說，下周一將有一波較強冷空氣南下，有可能達大陸冷氣團等級，屆時將是今年入秋首波冷氣團。最低溫預估出現在下周三晚上到下周四清晨，北部低溫探13度。降雪方面，下周三合歡山有機會降下今年入秋後首道初雪。

氣象預報員張承傳說，明天是本周氣溫最高一天，周六鋒面通過報到，周末都是東北風環境，但沒有特別強，北部雲多高溫降一點，落在25到27度，低溫部分則維持21到23度左右。

張承傳說，下周一、二較冷空氣剛南下，水氣多，迎風面北部、東半部有短暫雨，中部地區因為華南也有水氣，中南部山區會出現零星降雨，但不會太多，主要雨勢還是迎風面降雨為主。下周三是由濕轉乾過程，白天水氣稍微多，晚上之後慢慢轉乾，比較乾冷的天氣型態持續到下周四、五。

溫度方面，張承傳說，下周一、二低溫16度上下，下周三冷空氣可能達大陸冷氣團強度，又以下周三晚上到下周四清晨最冷，大台北地區低溫探14度，北部13度，空曠可能再低1到2度，中部15度、南部18度。中部以北到東北部13到15度，很接近大陸冷氣團。

降雪的話，張承傳說，要看溫度跟水氣配合程度，雖然下周三溫度最低，但水氣剛好開始減少，有下的話，合歡山機率比較高，中部偏北3000公尺以上山區都可能在降雪範圍，但機率不高。

至於若有冷氣團來襲，是否時間偏早。張承傳說，1982年曾經有冷氣團在11月11日報到，不過氣候正常值是11月10日以後都算正常範圍，下周三如果有冷氣團報到，不算特別早。

冷氣團 低溫 降雪

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