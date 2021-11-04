未成年人流產決定與家長協商 民團要求社政、醫政協助

本報今獨家報導，優生保健法修法在即，將取消已婚婦女人工流產須取得配偶同意權的規定，甚至優生保健法也將改名為生育保健法。令人關注的修法議題，還包括未婚未成年人要不要人工流產，應由自己決定，父母（法定代理人）不能違背當事人意願，當雙方意見衝突時須經第三方協調。專家表示，應藉由社政、醫政提供協商機制。

長期關注未婚未成年人懷孕、生育，勵馨基金會副執行長王淑芬說，該基金會2000年開始，這21年來不斷倡議，未成年人懷孕初期、生產前，應經由第三方協商，包括生育、養育及協助未婚媽媽等討論，讓青少年與父母做好溝通。

國健局（現為國健署）於2010年成立青少年親善門診中心「Ｔeens’幸福九號」，提供兩性交往、各種避孕方法等諮詢，以及事後緊急避孕與終止初期懷孕等服務，並由醫師與及其父母親詳談。不過，王淑芬說，受限於法令未明文規範下，當進行諮商時，對於已經失去家庭功能的未成年人來說，往往很難突破，如有些未成年人已找不到父母等。

王淑芬說，雖然2023年民法將成年人年齡從20歲放寬為18歲後，依優生保健法對於未成年的規定也會將為18歲以下，可以解決部分的問題，但18歲以下未成年人的懷孕、生子問題還是需要被重視。

王淑芬指出，依去年數據統計，全國未成年懷孕人數為2154人，該基金會目前進行全國性服務，每年輔導未成年人懷孕、生子個案約600人，其中年齡18歲以上至20歲比例約占8成，18歲已下約占2成，其中多數為生產後的未成年人，甚至也還有收出養輔導，在台灣不會讓未成年人有走頭無路的一天。

王淑芬表示，整體社會對未成年懷孕、生子仍帶有污名化、標籤化，認為他們是早戀、早性、早婚的一群人，而不被社會所接受，但每個人有不同的處境及社會脈絡，不會有人想年紀輕輕就成為父母，因此需要政府提供更多的支持。

王淑芬說，未成年父母生活很辛苦且可使用的資源薄弱，政府應從托育、教育著手，除特殊境遇家庭的未成年父母外，其餘未成年父母也應享有優先受託的福利，才有辦法舒緩壓力，找尋自我教育發展的機會，才有機會可以回到學校，避免陷入養育困境。

王淑芬說，基金會有設有全國未成年懷孕諮詢專線或是網站服務，建議有需要的未成年人可以匿名求助與諮詢，而各縣市政府應對未成年懷孕應提供社政、醫政、勞政等方面協助。