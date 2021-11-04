快訊

第13輪預約僅5成！AZ第1劑再加開 今下午4時預約接種

AZ下午再到貨14.2萬劑 效期至明年2月28日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃捷超Q紫嘯鶇親子一日套票明開賣 優惠價399元玩一天

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園捷運明天起至明年5月31日推出「Q版紫嘯鶇親子一日套票」，搭機捷探索沿線景點。圖／桃園捷運提供
桃園捷運明天起至明年5月31日推出「Q版紫嘯鶇親子一日套票」，搭機捷探索沿線景點。圖／桃園捷運提供

疫情趨緩下，桃園捷運公司今天上午表示，繼Q版紫嘯鶇親子友善車廂之後，決定自明天（5日）起至明年5月31日，推出「Q版紫嘯鶇親子一日套票」，包括親子一日票及孩童一日票各1張，打出優惠價只要399元（原價640元），購買套票加購親子一日票只要200元、孩童一日票只要100元，再送小朋友最愛的台灣鳥類摺紙一組（限量4000組），歡迎民眾購買親子一日套票，親子一起搭乘機捷探索沿線親子景點。

桃園捷運公司表示，民眾只要購買「Q版紫嘯鶇親子一日套票」，就可以搭桃捷無限暢遊A2三重站的新北大都會公園、A9林口站的三井 outlet、A10山鼻站的山腳鹿場、A17領航站的橫山書法公園、A18高鐵桃園站的Xpark水族館、A19桃園體育園區站的 Global Mall三麗鷗家族，歡迎民眾親子揪親友輕鬆一日遊。

桃園捷運明天起至明年5月31日推出「Q版紫嘯鶇親子一日套票」，搭機捷探索沿線景點。圖／桃園捷運提供
桃園捷運明天起至明年5月31日推出「Q版紫嘯鶇親子一日套票」，搭機捷探索沿線景點。圖／桃園捷運提供
桃園捷運明天起至明年5月31日推出「Q版紫嘯鶇親子一日套票」，搭機捷探索沿線景點。圖／桃園捷運提供
桃園捷運明天起至明年5月31日推出「Q版紫嘯鶇親子一日套票」，搭機捷探索沿線景點。圖／桃園捷運提供

親子 桃園 捷運

延伸閱讀

農委會設館台北國際旅展 端500種遊程、滿千送百

雄獅文具想像力製造所推11月振興加碼！teamLab未來遊樂園聯票優惠開跑

北市整合科教館、天文館、兒樂 明起推套票票種可自選

整合科教天文3館 台北科學藝術園區11/3推套票

相關新聞

紅葉情報！杉林溪出現第一波楓葉早紅

近期受冷空氣南下影響，中海拔的杉林溪森林遊樂區日夜溫差極大，園區內紫葉槭已經提早轉為艷麗的鮮紅色，搶先成為台灣第一個賞楓...

該怎樣定義藝術？ 走多數人走的路難以出類拔萃

在喧鬧的藝術博覽會現場，一位年輕的藝術愛好者問說「到底現在該怎樣定義藝術呢」？我問她「妳的疑惑是什麼」？「具有視覺娛樂性、愉悅性且帶有高強度裝飾性的作品是好藝術呢？還是哪種過於太有內心戲的作品是好呢」？

畫廊教父-李歐·卡斯特里 讓美國戰後藝術發展更加精彩

凡是參與並熟悉藝術行業的人，都知道有一位影響美國現當代藝術發展，甚至全球戰後藝術導向的關鍵人物，那就是畫廊教父-李歐·卡斯特里Leo Castelli。

下周恐有冷氣團報到最冷時間曝 這天合歡山有望降初雪

明天是本周氣溫最高一天。中央氣象局說，下周一將有一波較強冷空氣南下，有可能達大陸冷氣團等級，屆時將是今年入秋首波冷氣團。...

未成年人流產決定與家長協商 民團要求社政、醫政協助

本報今獨家報導，優生保健法修法在即，將取消已婚婦女人工流產須取得配偶同意權的規定，甚至優生保健法也將改名為生育保健法。令...

桃捷超Q紫嘯鶇親子一日套票明開賣 優惠價399元玩一天

疫情趨緩下，桃園捷運公司今天上午表示，繼Q版紫嘯鶇親子友善車廂之後，決定自明天（5日）起至明年5月31日，推出「Q版紫嘯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。