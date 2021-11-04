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桃捷超Q紫嘯鶇親子一日套票明開賣 優惠價399元玩一天
疫情趨緩下，桃園捷運公司今天上午表示，繼Q版紫嘯鶇親子友善車廂之後，決定自明天（5日）起至明年5月31日，推出「Q版紫嘯鶇親子一日套票」，包括親子一日票及孩童一日票各1張，打出優惠價只要399元（原價640元），購買套票加購親子一日票只要200元、孩童一日票只要100元，再送小朋友最愛的台灣鳥類摺紙一組（限量4000組），歡迎民眾購買親子一日套票，親子一起搭乘機捷探索沿線親子景點。
桃園捷運公司表示，民眾只要購買「Q版紫嘯鶇親子一日套票」，就可以搭桃捷無限暢遊A2三重站的新北大都會公園、A9林口站的三井 outlet、A10山鼻站的山腳鹿場、A17領航站的橫山書法公園、A18高鐵桃園站的Xpark水族館、A19桃園體育園區站的 Global Mall三麗鷗家族，歡迎民眾親子揪親友輕鬆一日遊。
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