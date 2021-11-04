振興券暢遊大雪山、八仙山 電子門票買一送一

持振興五倍券暢遊大雪山、八仙山，東勢林管處指出，台中市和平區大雪山及八仙山國家森林遊樂區電子門票全票買一送一，振興五倍券現場購票享平假日均一價，持券最高折抵入住400元等多項優惠，遊森林正是時候。

國內疫情趨緩，遊樂區自11月2日起取消人流降載措施，民眾在森林遊樂區空曠處可以拿下口罩暢快呼吸，足以消除疫情以來的疲累及緊繃的情緒。

東勢林管處指出，民眾前來國家森林遊樂區遊憩，持振興五倍券消費，享多項好康。

東勢林區管理處表示，111年4月以前，推出的優惠有：

一、大雪山及八仙山國家森林遊樂區電子門票全票買一送一，贈送的門票可使用至111年12月31日，入園免停車費。

二、持振興五倍券現場購買門票享平假日均一價，入園免停車費。

三、持振興五倍券支付大雪山國家森林遊樂區住宿，雙人房折抵 200 元、四人房以上均折抵 400 元。

四、參加本處策略聯盟旅行社(原森旅行社、雄獅旅行社、星斗雲國際旅行社及太平洋旅行社)推出的森林旅遊遊程，可免費獲得在地農特產品。

五、參加與本處合作具環保標章旅行社(原森及雄獅旅行社)推出的綠色旅遊遊程景點包含大雪山或八仙山國家森林遊樂區，即可獲得環保集點點數2萬點(等值新台幣200元)。

六、至八仙山國家森林遊樂區台中商旅八仙山莊持振興五倍券消費1000元，即贈送2張200元面額之台中商旅相關企業消費抵用券。

七、至110年12月底持玉山銀行公務人員國民旅遊卡至八仙山及大雪山國家森林遊樂區當日累積消費3500元以上，贈送瑞士國鐵側背包1個(數量有限送完為止)。