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石門水庫年終405萬立方公尺清淤積目標不變 加大蓄水量

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫阿姆坪防淤隧道今年底部分工程完工後，可以幫忙清淤。記者朱冠諭／攝影
石門水庫阿姆坪防淤隧道今年底部分工程完工後，可以幫忙清淤。記者朱冠諭／攝影

石門水庫今年清淤量目標為405萬立方公尺，因為6月起，水庫一直保持在高水位、滿水位的狀態，除了義興還可以進行陸地清淤，羅浮以下因為水位滿的緣故，沒辦法施工，不過北水局表示，離年底還有兩個月，目前405立方公尺的目標不變。

至於石門水庫上游重大公共工程阿姆坪防淤隧道，雖然整體完工時間要到明年中，但是今年底部分完工的工程，就可以有效幫助石門水庫清淤排砂，進而提高石門水庫的有效蓄水量。

石門水庫是經濟部重點列管13座民生供水重要水庫之一，去年清淤量破紀錄334萬立方公尺，是歷年平均量的2.6倍，今年清淤力道加大至405萬噸。

水利署2017年11月興建阿姆坪防淤隧，全長約3700公尺，完工啟用後估計每年可以增加64萬立方公尺的清淤量，同時還有排砂排洪的功能，不但可以增加水庫清淤的總量，還可以在羅浮陸地清淤無法進行的時候，繼續扮演清淤的角色，北水局強調不用等到明年中阿姆坪隧道全部完工，預估今年底隧道就可以發揮清淤排砂的功能。

石門水庫 水利署

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