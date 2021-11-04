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油價連5漲客運業吃不消 王國材：會用補貼來凍漲票價

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國內油價不斷上漲，92無鉛汽油每公升已達到30.2元、95無鉛汽油每公升則是31.7元、98無鉛汽油每公升則是33.7元、超級柴油每公升28.0元。圖／台灣中油提供
國內油價不斷上漲，92無鉛汽油每公升已達到30.2元、95無鉛汽油每公升則是31.7元、98無鉛汽油每公升則是33.7元、超級柴油每公升28.0元。圖／台灣中油提供

隨著全球原油供應吃緊，國內油價不斷上漲，92無鉛汽油每公升已達到30.2元、95無鉛汽油每公升則是31.7元、98無鉛汽油每公升則是33.7元、超級柴油每公升28.0元，其中柴油價格更創三年新高。由於受到疫情影響，國道客運業者載客量尚未恢復榮景，如今油價又在飆漲，也讓業者忍不住感嘆，幾乎快要開一班賠一班，連帶讓國道客運票價也跟著蠢蠢欲動。

對此，交通部長王國材今在立院承諾，一但油價調漲，觸動到公路客運路線費率臨時調整機制，將會以補貼方式，凍漲客運票價。

所謂的公路客運費率臨時調整機制，指的是一旦油價觸動調整門檻，客運票價可申請調漲。根據公路總局統計，10月柴油月均價為每公升26.25元，調漲的基準則是每公升26.297元，目前尚未達到。

公路總局長許鉦漳表示，公路客運路線費率臨時調整機制隨時都在檢視，當油價月均價達到每公升26.297元，就達到可調整的標準，但10月月均價尚未達到，11月會再檢視，一旦達到，會引用臨時調整機制處理，包括允許票價調整，或是用補貼的方式來凍漲。

不過立委許淑華表示，交通部應採補貼方式，不要讓客運調漲；王國材則承諾，屆時會朝補貼票價的方式處理。

油價 票價 國道客運

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