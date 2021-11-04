快訊

學生上網課「老師竟是吳彥祖」！ 一查經歷根本神人等級

末日競賽：中國「核武擴軍400%」的2027台海因素？

年逾50歲近半數面臨肌少症危機 男風險高於女

中央社 / 台北4日電

最新調查顯示，年逾50歲的民眾肌少症風險達46%，且熟男族群風險比女性高。醫師表示，可試舉重物、爬樓梯檢視，加上量小腿圍，男低於34公分、女低於33公分，建議就醫評估。

台灣家庭醫學會今天舉行台灣肌少症風險調查記者會，由理事長、台北榮民總醫院副院長黃信彰說明，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情席捲下，自去年10月到今年6月間，共1322名50歲以上民眾參與，以問卷調查肌少症風險與營養補充習慣。

黃信彰告訴中央社記者，這項調查是以亞洲肌少症共識會指標當作風險評估基準，詢問民眾提舉5公斤重物、在房間走動、從椅子或床鋪起身、爬10階樓梯以及過去1年跌倒次數。

黃信彰說，上述評估項目從0到2分評分，若加總分數逾4分，就可能有肌少症，建議就醫評估。

另一項肌少症評估方式則是小腿圍。黃信彰說，小腿圍是準確的評估方式，若男性低於34公分、女性低於33公分，再加上上述評估有任一項感到有點困難，也可能有肌少症。

此外，肌少症不只威脅女性健康。民眾普遍認為男性肌肉較多，肌少症較不會找上門，但調查結果卻相反，男性風險高達51%，高於女性的43%。黃信彰說明，因男性隨年齡增長，荷爾蒙改變，會影響蛋白質吸收與肌肉生成。

黃信彰說，年過40歲後，肌肉量會以每10年約8%的速度流失，無論男女都要注意肌肉養成；若肌肉量減少，不僅生活功能退化，健康會大受影響，跌倒或失能風險增加，甚至免疫力也會下降。

避免肌少症上身，黃信彰說，在COVID-19疫情趨緩之際，建議民眾多多運動維持活動力，上健身房、舉啞鈴、毛巾操等阻力運動，更要注意飲食均衡，多攝取好吸收的蛋白質食物，都是維持肌肉量的好方法。

疫情 COVID-19

延伸閱讀

身體莫名疼痛恐是「公主病」醫師建議做運動舒緩

不運動肌力流失反增染疫風險？醫師：微運動很重要

近40萬名長者肌肉量不足 專家：運動、營養缺一不可

5大原因導致肌少症！40歲後增肌力、肌肉量和平衡感，補充「這3種食物」最讚

相關新聞

紅葉情報！杉林溪出現第一波楓葉早紅

近期受冷空氣南下影響，中海拔的杉林溪森林遊樂區日夜溫差極大，園區內紫葉槭已經提早轉為艷麗的鮮紅色，搶先成為台灣第一個賞楓...

石門水庫年終405萬立方公尺清淤積目標不變 加大蓄水量

石門水庫今年清淤量目標為405萬立方公尺，因為6月起，水庫一直保持在高水位、滿水位的狀態，除了義興還可以進行陸地清淤，羅...

油價連5漲客運業吃不消 王國材：會用補貼來凍漲票價

隨著全球原油供應吃緊，國內油價不斷上漲，92無鉛汽油每公升已達到30.2元、95無鉛汽油每公升則是31.7元、98無鉛汽...

身體莫名疼痛恐是「公主病」醫師建議做運動舒緩

花蓮一名40歲的陳小姐平時無不良嗜好，是標準上班族，但最近身體多處出現疼痛，影響睡眠品質，從婦產科看到神經科都找不出病因...

石門水庫、寶二進入枯水期仍滿水位 盼聖嬰現象不明顯

石門水庫11月雖然開始進入枯水期，不過到今天中午水位仍維持245.14公尺，蓄水量2億387多萬噸，一直維持滿水位狀態。

蘭陽溪甜根子草搖曳似白雪 秋冬必賞限定美景

時序入秋，正是蘭陽溪甜根子草盛開的時節，遠眺柔細白花鋪滿整個河床，彷如大片銀白地毯，陽光照射下閃耀發亮，陣陣秋風吹拂翻飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。