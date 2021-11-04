年逾50歲近半數面臨肌少症危機 男風險高於女

最新調查顯示，年逾50歲的民眾肌少症風險達46%，且熟男族群風險比女性高。醫師表示，可試舉重物、爬樓梯檢視，加上量小腿圍，男低於34公分、女低於33公分，建議就醫評估。

台灣家庭醫學會今天舉行台灣肌少症風險調查記者會，由理事長、台北榮民總醫院副院長黃信彰說明，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情席捲下，自去年10月到今年6月間，共1322名50歲以上民眾參與，以問卷調查肌少症風險與營養補充習慣。

黃信彰告訴中央社記者，這項調查是以亞洲肌少症共識會指標當作風險評估基準，詢問民眾提舉5公斤重物、在房間走動、從椅子或床鋪起身、爬10階樓梯以及過去1年跌倒次數。

黃信彰說，上述評估項目從0到2分評分，若加總分數逾4分，就可能有肌少症，建議就醫評估。

另一項肌少症評估方式則是小腿圍。黃信彰說，小腿圍是準確的評估方式，若男性低於34公分、女性低於33公分，再加上上述評估有任一項感到有點困難，也可能有肌少症。

此外，肌少症不只威脅女性健康。民眾普遍認為男性肌肉較多，肌少症較不會找上門，但調查結果卻相反，男性風險高達51%，高於女性的43%。黃信彰說明，因男性隨年齡增長，荷爾蒙改變，會影響蛋白質吸收與肌肉生成。

黃信彰說，年過40歲後，肌肉量會以每10年約8%的速度流失，無論男女都要注意肌肉養成；若肌肉量減少，不僅生活功能退化，健康會大受影響，跌倒或失能風險增加，甚至免疫力也會下降。

避免肌少症上身，黃信彰說，在COVID-19疫情趨緩之際，建議民眾多多運動維持活動力，上健身房、舉啞鈴、毛巾操等阻力運動，更要注意飲食均衡，多攝取好吸收的蛋白質食物，都是維持肌肉量的好方法。