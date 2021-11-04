石門水庫、寶二進入枯水期仍滿水位 盼聖嬰現象不明顯

石門水庫11月雖然開始進入枯水期，不過到今天中午水位仍維持245.14公尺，蓄水量2億387多萬噸，一直維持滿水位狀態。

北區水資源局表示，依據中央氣象局提供的資訊，今年枯水期聖嬰現象沒有去年明顯，11月的降雨預估為正常，目前水庫集水區還是有降雨，年底的二期稻作抽穗期間供水完全沒問題，雖然還沒有討論明年1期稻作供水需求和調配，不過只要氣候不再像去年一樣大幅度異常，民生、灌溉用水應該可以做很好的調配，但還是要呼籲大家節約用水。

新竹寶二水庫今天中午水位149.57公尺（滿水位150公尺），有效蓄水量3082.21萬噸，等於也處在滿水位狀態，讓北水局還有自來水公司第二區處在調節供水方面，都鬆了一口氣。

石門水庫以往幾乎都可以看見有幾次滿水位狀態，2020因為氣候異常沒有一次達到245公尺滿水位，2021年5月前歷經嚴峻的水情，有效蓄水量最低的時候約在5月30日下午2點，水位降至202.89公尺，蓄水率跌到7.66%，只有1551萬噸的蓄水量，一直到6月初鋒面為集水區帶來雨量的影響，水庫水位兩周內上升24公尺來到226公尺，接著颱風、梅雨季節降雨，水庫不但回升到滿水位，還有好幾次排洪包括1次溢洪道洩洪。