快訊

學生上網課「老師竟是吳彥祖」！ 一查經歷根本神人等級

末日競賽：中國「核武擴軍400%」的2027台海因素？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石門水庫、寶二進入枯水期仍滿水位 盼聖嬰現象不明顯

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫進入枯水期，不過目前還是滿水位狀態。圖／桃園市觀旅局即時影像
石門水庫進入枯水期，不過目前還是滿水位狀態。圖／桃園市觀旅局即時影像

石門水庫11月雖然開始進入枯水期，不過到今天中午水位仍維持245.14公尺，蓄水量2億387多萬噸，一直維持滿水位狀態。

北區水資源局表示，依據中央氣象局提供的資訊，今年枯水期聖嬰現象沒有去年明顯，11月的降雨預估為正常，目前水庫集水區還是有降雨，年底的二期稻作抽穗期間供水完全沒問題，雖然還沒有討論明年1期稻作供水需求和調配，不過只要氣候不再像去年一樣大幅度異常，民生、灌溉用水應該可以做很好的調配，但還是要呼籲大家節約用水。

新竹寶二水庫今天中午水位149.57公尺（滿水位150公尺），有效蓄水量3082.21萬噸，等於也處在滿水位狀態，讓北水局還有自來水公司第二區處在調節供水方面，都鬆了一口氣。

石門水庫以往幾乎都可以看見有幾次滿水位狀態，2020因為氣候異常沒有一次達到245公尺滿水位，2021年5月前歷經嚴峻的水情，有效蓄水量最低的時候約在5月30日下午2點，水位降至202.89公尺，蓄水率跌到7.66%，只有1551萬噸的蓄水量，一直到6月初鋒面為集水區帶來雨量的影響，水庫水位兩周內上升24公尺來到226公尺，接著颱風、梅雨季節降雨，水庫不但回升到滿水位，還有好幾次排洪包括1次溢洪道洩洪。

石門水庫 新竹 氣象局

延伸閱讀

仁德再生水廠首創水源交換 台積電與奇美打頭陣

六項改善工程 維護農業水庫安全及營運正常

石門水庫下游釣魚被罰1萬釣客怨 北水局：禁釣公告明顯

每期漏水2萬2千噸 基隆3千戶社區高地供水改善工程動工

相關新聞

紅葉情報！杉林溪出現第一波楓葉早紅

近期受冷空氣南下影響，中海拔的杉林溪森林遊樂區日夜溫差極大，園區內紫葉槭已經提早轉為艷麗的鮮紅色，搶先成為台灣第一個賞楓...

該怎樣定義藝術？ 走多數人走的路難以出類拔萃

在喧鬧的藝術博覽會現場，一位年輕的藝術愛好者問說「到底現在該怎樣定義藝術呢」？我問她「妳的疑惑是什麼」？「具有視覺娛樂性、愉悅性且帶有高強度裝飾性的作品是好藝術呢？還是哪種過於太有內心戲的作品是好呢」？

北市禁電子煙、加熱菸 家長團體籲中央跟進

台北市議會3日通過「台北市新興菸品管理自治條例」草案，將禁止輸入、販賣、廣告電子煙等類菸品及加熱式菸品。全國家長會長聯盟...

石門水庫年終405萬立方公尺清淤積目標不變 加大蓄水量

石門水庫今年清淤量目標為405萬立方公尺，因為6月起，水庫一直保持在高水位、滿水位的狀態，除了義興還可以進行陸地清淤，羅...

油價連5漲客運業吃不消 王國材：會用補貼來凍漲票價

隨著全球原油供應吃緊，國內油價不斷上漲，92無鉛汽油每公升已達到30.2元、95無鉛汽油每公升則是31.7元、98無鉛汽...

身體莫名疼痛恐是「公主病」醫師建議做運動舒緩

花蓮一名40歲的陳小姐平時無不良嗜好，是標準上班族，但最近身體多處出現疼痛，影響睡眠品質，從婦產科看到神經科都找不出病因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。