不運動肌力流失反增染疫風險？醫師：微運動很重要

國內新冠肺炎疫情自5月爆發以來，民眾很長一段時間無法上健身房、出外運動也因為防疫關係戴口罩而「足不出戶」，運動受限。醫師提醒，活動減少肌肉就會開始流失，而隨著肌肉量減少，免疫力也會隨之下滑，無形間將提高染疫風險；透過「微運動」來維持肌力非常重要。

肌肉主要作為支撐人體和維持行動力之用，一旦肌肉量不足，失能和臥床機率大增。但肌肉除了是行動支柱外，也可活化免疫細胞，可說是免疫寶庫。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰指出，根據西班牙於2016年針對萬名成年人的進行世代研究，透過問卷、X光檢查肌肉量以及勾稽的就醫紀錄，發現肌肉量減少10％，免疫力就會開始下降、疾病感染風險上升；肌肉量減少20％，傷口復原能力開始下降；肌肉量下降30％，身體虛弱無力坐起；肌肉量下降40％，則死亡風險上升，且多死於肺炎。

而國內自去年10月至今年6月針對1322名50歲以上民眾進行調查，發現50歲以上的民眾肌少症風險為46％，大約每兩人就有一人有風險；加上40歲後肌肉會以每年平均8％的速度流失，因此更須注意肌肉流失的問題。

員榮醫院醫療體系家庭醫學科醫師黎雨青表示，只要沒有任何活動，肌肉就會開始流失，因此適時補充好吸收的蛋白質和運動非常重要。

他說，除非是有肝、腎疾病的特殊族群，若要維持肌肉量每天的蛋白質攝取量，應達每公斤體重一公克，過了40歲後若體態沒有嚴重變化，則繼續維持原攝取量；若肌肉開始流失，則蛋白質攝取應增加為每公斤體重1.2至1.5公克。