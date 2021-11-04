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影／蘭陽溪畔甜根子草搖曳似白雪 秋冬必賞限定美景
時序入秋，正是蘭陽溪甜根子草盛開的時節，遠眺柔細白花鋪滿整個河床，彷如大片銀白地毯，陽光照射下閃耀發亮，陣陣秋風吹拂翻飛舞動，浪漫且層次豐富，列入秋冬必賞美景。
目前在蘭陽溪出海口、噶瑪蘭橋上游、葫蘆堵大橋、泰雅大橋、粗坑河段，都可以見到甜根子草花的秋芒景色，這個月正是欣賞白芒的好季節，建議最佳賞景地點，位於壯圍鄉自行車道堤頂、五結鄉水漾廣場賞景，天氣好時，還可以拍到龜山島。
宜蘭以蘭陽溪分成溪南及溪北，往年溪床在入冬時的東北季風吹襲下，容易造成裸露及塵土捲揚，第一河川局每年向水利署申請揚塵抑制計畫，檢討工法及植生復育芒草區域，逐年在蘭陽溪栽種甜根子草等芒草作為復育母床，而甜根子草正是防風定砂的最佳作物，不僅可有效防塵、淨化水質，還造就出蘭陽溪獨特美麗景致。
水利署第一河川局表示，甜根子草又稱「濱芒」「芒草」，民眾俗稱「菅芒」，屬於多年生草本植物，多半生長在河床溪畔，可長至3米高，蘭陽溪白芒限定美景從秋分到冬至，建議民眾可以利用11月前後盛開時節，欣賞秋季限定的白芒美景。
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