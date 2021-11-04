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紅葉情報！杉林溪出現第一波楓葉早紅

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
杉林溪森林遊樂區日夜溫差極大，搶先成為台灣第一個賞楓景區。記者黑中亮／攝影
杉林溪森林遊樂區日夜溫差極大，搶先成為台灣第一個賞楓景區。記者黑中亮／攝影

近期受冷空氣南下影響，中海拔的杉林溪森林遊樂區日夜溫差極大，園區內紫葉槭已經提早轉為艷麗的鮮紅色，搶先成為台灣第一個賞楓景區。

杉林溪森林遊樂區海拔介於1600至1800公尺，每逢10月下旬至11月正是楓紅時節，杉林溪園區更栽培青楓3000棵、紫葉槭800棵、楓香500棵等楓葉品種。

杉林溪森林遊樂區表示，即日起至11月底正逢楓紅與黃金水杉最美的時節，近來已吸引許多喜愛攝影的朋友都前來取景，拍攝成最美的浪漫景觀。

而園內800棵水杉林，也同步逐漸轉為金黃色，在蒼翠蓊鬱的森林中，點綴層層楓紅與金黃色水杉，濃艷的裝扮杉林溪度假園區，黃葉和紅葉形成了天然的調色板，映天醉地的形成一幅幅天然畫作。

加上在疫情期間人工造景的「銀杏湖」，耗資千萬種植了大小銀杏共130棵，最大的樹齡高達百年，經過一年的調養後以枝葉繁茂，在冷風的吹撫下，已經開始換上金黃的衣裳，成為杉林溪秋季的新景觀。

此外，每逢10月底至11月鋸角雪螢大量出現在園區，從入夜開始在森林邊緣，便可發現點點黃綠色螢光，於森林底層草叢中緩緩升起，是全台少數可以冬季賞螢的地點。

杉林溪森林遊樂區日夜溫差極大，搶先成為台灣第一個賞楓景區。記者黑中亮／攝影
杉林溪森林遊樂區日夜溫差極大，搶先成為台灣第一個賞楓景區。記者黑中亮／攝影
杉林溪森林遊樂區日夜溫差極大，搶先成為台灣第一個賞楓景區。記者黑中亮／攝影
杉林溪森林遊樂區日夜溫差極大，搶先成為台灣第一個賞楓景區。記者黑中亮／攝影

森林遊樂區 疫情

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