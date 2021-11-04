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新住民媽媽來開課 中榮埔里分院放射師另類過節

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
越南籍新住民媽媽強調嘴型教導台中榮民總醫院埔里分院放射師說出簡單的醫療指令。圖／中榮埔里分院提供
越南籍新住民媽媽強調嘴型教導台中榮民總醫院埔里分院放射師說出簡單的醫療指令。圖／中榮埔里分院提供

國際放射師節將屆，台中榮民總醫院埔里分院放射師趕在節日前，為自己安排活動，但有別於多數表揚聚餐，該院放射師團隊聘請越南籍的新住民媽媽授課，學習常用動作的越語說法，另類慶祝放射師節，更因應多元族群增進其醫療知能。

台中榮總埔里分院指出，民眾多與醫護接觸，知道醫師節、護師節，不見得知道同為醫療奉獻的放射師、營養師、藥劑師等也有節日，其中放射師節為11月8日，紀念德國人威廉．侖琴在陰極射線實驗中發現了X光，開啟影像醫學新世界。

而今年的國際放射師節前夕，該院放射師團隊捨棄常見的表揚聚餐活動，聘請越南籍新住民媽媽阮小姐到該科室開班授課，教導「向左轉」、「向右轉」、「請平躺」、「請吸氣」、「不要動」等醫療常用動作的越南用語，另類慶祝放射師節。

對此，埔榮放射師團隊表示，有鑑於近年到院受檢群眾，不少是新住民、移工，有時難免語言不通，尤其檢查過程時，常有吸氣、閉氣、停止呼吸、不要動等指令，雙方老是比手畫腳，也不是辦法，團隊討論後決定讓今年放射師節走知性風。

中榮埔里分院則表示，放射師的專業知識與臨床判讀影像經驗能促進醫療精準的進展，擔任舉足輕重的角色，被譽為「醫療之眼」，而其提升語言能力有助於傳達醫療指令，配合各種專業擺位提升醫學影像品質，也讓醫師能更精準判讀病灶。

國際放射師節將屆，台中榮民總醫院埔里分院放射師團隊走知性風，聘請越南籍新住民媽媽教越語。圖／中榮埔里分院提供
國際放射師節將屆，台中榮民總醫院埔里分院放射師團隊走知性風，聘請越南籍新住民媽媽教越語。圖／中榮埔里分院提供
台中榮民總醫院埔里分院放射師團隊聘請越南籍新住民媽媽授課，學習常用醫療指令的越語說法。圖／中榮埔里分院提供
台中榮民總醫院埔里分院放射師團隊聘請越南籍新住民媽媽授課，學習常用醫療指令的越語說法。圖／中榮埔里分院提供
台中榮民總醫院埔里分院放射師團隊聘請越南籍新住民媽媽授課，學習常用醫療指令的越語說法。圖／中榮埔里分院提供
台中榮民總醫院埔里分院放射師團隊聘請越南籍新住民媽媽授課，學習常用醫療指令的越語說法。圖／中榮埔里分院提供

越南 埔里 新住民

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