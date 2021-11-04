新住民媽媽來開課 中榮埔里分院放射師另類過節

國際放射師節將屆，台中榮民總醫院埔里分院放射師趕在節日前，為自己安排活動，但有別於多數表揚聚餐，該院放射師團隊聘請越南籍的新住民媽媽授課，學習常用動作的越語說法，另類慶祝放射師節，更因應多元族群增進其醫療知能。

台中榮總埔里分院指出，民眾多與醫護接觸，知道醫師節、護師節，不見得知道同為醫療奉獻的放射師、營養師、藥劑師等也有節日，其中放射師節為11月8日，紀念德國人威廉．侖琴在陰極射線實驗中發現了X光，開啟影像醫學新世界。

而今年的國際放射師節前夕，該院放射師團隊捨棄常見的表揚聚餐活動，聘請越南籍新住民媽媽阮小姐到該科室開班授課，教導「向左轉」、「向右轉」、「請平躺」、「請吸氣」、「不要動」等醫療常用動作的越南用語，另類慶祝放射師節。

對此，埔榮放射師團隊表示，有鑑於近年到院受檢群眾，不少是新住民、移工，有時難免語言不通，尤其檢查過程時，常有吸氣、閉氣、停止呼吸、不要動等指令，雙方老是比手畫腳，也不是辦法，團隊討論後決定讓今年放射師節走知性風。