嘉義「極光」哈密瓜行銷成功熱銷 已有山寨瓜魚目混珠

嘉義縣政府與農友種苗公司3年前合作，發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣府註冊商標，找名設計師聶永真為品牌操刀，上架電商平台熱銷賣到缺貨，商標遭冒用出現「山寨瓜」。

極光品牌行銷成功，今年秋季新瓜產季開始，每台斤百元起跳，單顆賣500至700元不等，縣府發現市面又有人冒用商標網路販售，有消費者擔心買到山寨瓜，打電話到縣府農業處查詢，農業處公告禁用未授權商標，勸導仿冒者下架，成立「嘉義優鮮-嘉義極光」網頁提醒消費者如何選購正牌「極光」哈蜜瓜。

縣長翁章梁昨天四度到東森購物行銷「嘉義極光」，翁說，就連他要買都要耐心排隊！因極光栽培一株一果，栽種要技術，品質縣府嚴格把關，產量稀少，下訂後需待極光成熟後才能採收取貨，過了產季後，想買也買不到！

農業處說，去年秋季瓜4.46公頃，農民26人，核發標章3萬2560張；今年春季瓜面積增到5.936公頃，農民28人，核發標章4萬8305張，秋季瓜出苗量為春季3倍，並非所有果品都符合極光規格，截至10月底核發7460張標章，產季到12月。

極光適合春、秋兩季栽種，連續2年遇到暖冬挑戰果農栽植技術，部分農民因技術門檻高賠錢退場，暖冬普遍反映瓜於形成網紋時，容易出現大裂紋，不利栽培管理，影響最後收成良率。