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基隆至八堵段「廢台鐵換基捷」惹議 王國材急滅火：10年後再決定

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基捷爭議何時和柯文哲見面 王國材：等他心情好一點

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
王國材也說，本來和北北基三縣市政府都已經協調好，不過台北市政府有些意見，目前還沒有和柯文哲見面，「等他心情好一點」。記者邱瓊玉／攝影
王國材也說，本來和北北基三縣市政府都已經協調好，不過台北市政府有些意見，目前還沒有和柯文哲見面，「等他心情好一點」。記者邱瓊玉／攝影

基隆捷運爭議不休，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌與交通部長王國材，三人近日數度交火，王國材昨「廢鐵換捷」的構想，再度引發戰火，北市府發言人陳智菡再批林右昌，質疑「到底是誰健忘？大說謊家？」

基隆捷運到底怎麼規畫，今在立院交委會也成為朝野立委關注焦點之一。王國材說，基隆捷運就是分兩階段實施，第一階段為南港到八堵，第二階段是八堵到基隆，等到第一階段興建完成後，基隆市民覺得OK，再來做決定。

不過立委洪孟楷質疑，交通部到底有沒有做過民調，問過基隆人要什麼，昨天這樣子突然拋出議題，基隆人都嚇到了，畢竟原本以為基隆捷運是台鐵以外多一個交通選擇，沒想到基隆捷運吵了五六年，現在卻是台鐵換捷運。

洪孟楷表示，是不是因為蔡英文總統承諾2022基隆捷運要通車，交通部才這樣子趕鴨子上架。對此，王國材表示，基隆地方希望兩者並存，才會規畫兩階段來實施，到時候如果覺得捷運好，再來做決定。

至於路線何時定案？王國材說，過去一年都是在和北北基三市在確定方案，目前路線大致確定，不過還有些細節需要微調。

王國材說，本來和北北基三縣市政府都已經協調好，不過台北市政府有些意見，目前還沒有和柯文哲見面，「等他心情好一點」、「等他心平氣和一點」。

不過洪孟楷質疑，身為交通部長應該是要用專業說服他，不是有情緒就可以影響重大公共工程，如果這樣子，那今天哪一個地方首長發脾氣，交通建設是不是就都不用做了？

王國材則說，次長都有在和他們做專業的溝通，綜合規畫會努力在11月底出爐，也希望路線宣布的時候，大家都可以接受。

基隆捷運 王國材 交通部長

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